Москва, 14 июля, 2016, 14:21 — ИА Регнум. Погоня за покемонами из игры Pokemon Go вовсе не повод, чтобы посещать Московский Кремль. Об этом 14 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы сотрудников СМИ.

Voltordu Покемоны

«Покемоны — это не повод, чтобы сокровищницу мировой культуры, Кремль, посетить», — сказал Песков.

При этом пресс-секретарь президента РФ добавил, что Кремль беспрецедентно открыт, «несмотря на то, что это резиденция главы государства».

Также представитель Кремля заявил, что не знает, есть ли на территории Кремля покемоны, поскольку не играет в игры и не может дать квалифицированный ответ.

«Не знаю, нет, — говорит Песков. — Если я не ошибаюсь, пока эта игра не доступна в России. Это то, что я читал».

Игра с элементами «дополненной реальности» Pokemon Go бьет рекорды популярности, постепенно охватывая весь мир. Участники игры, которые ищут карманных монстров (покемонов), перемещаются по городу со смартфонами.