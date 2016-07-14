Евпатория, Крым, 14 июля, 2016, 14:19 — ИА Регнум. В Крыму постоянные пробки на дорогах вынудили 42-летнего председателя администрации Евпатории Андрея Филонова пересесть на мотоцикл, чтобы успевать ездить на совещания в Симферополь. Это обернулось серьёзным ДТП, после которого чиновник уже перенёс несколько операций, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе по связям с общественностью и СМИ администрации Евпатории.

Андрей Репин ИА REGNUM Автомобильная пробка

По данным ГИБДД, авария с участием чиновника произошла 20 июня в 20:30. Водитель автомобиля «ВАЗ-21 063» 1963 года рождения сбил мотоцикл, управляемый Филоновым, на 15 километре трассы Симферополь — Евпатория. В больнице у пострадавшего были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом костей левого лучезапястного сустава и травма живота.

«Врачи спрашивают: почему ехал на мотоцикле, а не на служебной машине? Да потому что на наших допотопных служебных «Волгах» до Симферополя и обратно добираться надо несколько часов! Летом дороги перегружены, пробки, мотоцикл — самый удобный и маневренный вид транспорта», — рассказал Андрей Филонов.

По его словам, за день в Симферополь на совещания приходится ездить по два раза, а это значит — необходимо провести до восьми часов в дороге, если ездить на старой служебной «Волге». «Мотоцикл позволяет экономить время. У меня в Совмине хранится деловой костюм, в который переодеваюсь, когда приезжаю на мотоцикле. Оперативность — один из принципов современного управленца», — отметил глава Евпатории.

Так и в день аварии у Филонова прошло два совещания в Симферополе — утром была встреча с вице-премьером Виталием Нахлупиным по финансовым вопросам, а вечером прошло срочное рабочее совещание под руководством вице-премьера республики Олега Казурина, на котором обсуждали вопросы открытия в Евпатории филиала Ульяновского института гражданской авиации и реконструкции взлетно-посадочной полосы. Возвращаясь с вечернего совещания, на 15-м километре трассы Симферополь — Евпатория чиновник и угодил под «ВАЗ». «В районе села Родниковое произошло столкновение с автомобилем, водитель которого при повороте налево не предоставил преимущество в движении мотоциклу», — говорится в сообщении ГИБДД.

«Можно сказать, что в 42 года заново родился. Перенес две полостные операции, впереди еще две. Руку собирали по кусочкам, живот зашивали, — рассказал Андрей Филонов. — Надеюсь, что самое страшное уже позади. Сейчас восстанавливаюсь. Врачи хорошие, выполняю все их рекомендации».

Обязанности главы администрации Евпатории сейчас временно исполняет его первый заместитель Валерий Савчук.

Как отмечает ИА REGNUM, трасса Симферополь-Евпатория двухполосная, и является одной из самых загруженных летом в Крыму, наравне с трассой Алушта-Севастополь и Керчь-Феодосия-Симферополь-Севастополь (реконструкция последней, как главной транспортной артерии полуострова, идёт полным ходом). Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявлял, что ряд дорог на полуострове не готовы к курортному сезону или сделаны некачественно.