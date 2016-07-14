Красногорск, 14 июля, 2016, 14:13 — ИА Регнум. Силы и средства МЧС Подмосковья находятся в режиме повышенной готовности из-за грозы, прошедшей в области в ночь с 13 на 14 июля. Тем временем энергетики региона уже отчитались об устранении технологических нарушений, вызванных грозой. На дорогах региона последствия непогоды еще ликвидируют. В регионе не обошлось и без человеческих жертв, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Людмила Лис ИА REGNUM Упавшее на автомобиль дерево

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области, более 600 единиц специализированной техники и более 1300 человек личного состава находятся в режиме повышенной готовности из-за грозового фронта, прошедшего в регионе в ночь на 14 июля.

Так, в Можайском районе, в деревне Прудня прохождение грозового фронта привело к падению деревьев и срыву кровель с крыш дачных домов. Также есть поврежденные автомобили. Аналогичная ситуация наблюдается и в других районах области.

Тем временем энергетики региона в нормативные сроки устранили технологические нарушения, вызванные ночной грозой, сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

Отключения фиксировались в Волоколамском, Дмитровском, Истринском, Клинском, Красногорском, Можайском, Ногинском, Одинцовском, Пушкинском, Солнечногорском, Чеховском, Ленинском и Люберецком муниципальных районах и городских округах Мытищи и Звенигород.

Без электроснабжения временно оставались около 15 тысяч человек в различных населенных пунктах Подмосковья.

Полностью электроснабжение потребителей на территории области было восстановлено к 04:20 утра 14 июля.

Ликвидация последствий непогоды проходит и на дорогах области — ведутся работы по восстановлению поврежденных дорожных знаков и остановочных павильонов. Наибольший урон зафиксирован в Можайском и Рузском районах, где дорожниками было убрано более 360 поваленных деревьев. Об этом сообщает пресс-служба правительства Московской области.

Также отмечается, что в Подмосковье в результате разгула стихии 17 человек пострадали и один погиб.