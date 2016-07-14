Пермь, 14 июля, 2016, 14:08 — ИА Регнум. В Прикамье на невыносимые условия пребывания в радиогинекологическом отделении краевого онкодиспансера пожаловалась одна из пациенток этого лечебного учреждения. Свою жалобу она направила в адрес Уполномоченного по правам человека в Пермском крае Татьяны Марголиной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевого омбудсмена.

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В своем обращении заявитель сообщила, что условия пребывания в отделении «ужасные». В помещениях отваливается штукатурка, задирается линолеум, в палатах отсутствуют умывальники, не осуществляется качественная уборка помещений, питание невкусное и однообразное, а персонал позволяет себе хамство в отношении пациентов.

Сотрудники аппарата омбудсмена выехали в диспансер для проверки фактов, указанных в обращении. Провели беседы с пациентами, осмотрели палаты и места общего пользования.

В ходе проверки выяснилось, что отделение находится в старом здании, нуждающемся в капитальном ремонте. Общее состояние палат не соответствует санитарным требованиям: линолеум грязный и рваный, окна грязные, в душевой на трубах следы ржавчины на потолке подтеки. В палатах не проводится качественная уборка помещений, отсутствуют раковины для умывания. Для того, чтобы умыться или вымыть кружку, необходимо идти в туалет. Биде для женщин одно на все отделение. Подтвердились и факты грубости медицинского персонала.

Несоответствие санитарным нормам подтвердили и сотрудники отделения, в том числе и.о. главного врача Олег Орлов.

Информацию о состоянии отделения онкодиспансера Уполномоченный по правам человека в Пермском крае направил в краевой Минздрав и в адрес председателя правительства Пермского края.

«Жалоба находится на контроле омбудсмена», — подчеркнули в аппарате уполномоченного.