Пермь, 14 июля, 2016, 14:02 — ИА Регнум. Потребительские цены на товары и услуги в Прикамье, по сравнению с декабрем 2015 года, выросли на 3,8%. Это самый высокий показатель в ПФО. При этом в Приволжском федеральном округе индекс потребительских цен и тарифов (ИПЦ) по итогам I полугодия 2016 года на все товары и услуги составил 102,8%, а по России — 103,3%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Пермьстате.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

По данным статистиков, Пермский край — один из лидеров по росту цен на продовольствие. Продукты в Прикамье за полгода прибавили в цене на 3,6%. В соседней Удмуртии продовольственные товары подорожали лишь на 0,8%. Это самый низкий показатель в ПФО. Лидером по росту цен на продукты стала Самарская область, где они выросли в цене на 3,9%. В среднем по России продовольствие подорожало на 3,2%, в ПФО — на 2,8%.

Среди всех субъектов Приволжского округа Пермский край отличается самой высокой ценой на сахар (53,9 рубля за 1 кг) и самой дешевой капустой (29,7 рублей за кг). По другим категориям продовольственных товаров Прикамье занимает средние позиции. Так, молоко в Прикамье можно купить за 43,4 руб. (в Саратове — 37,2 руб., в Самаре — 51,7 руб.), 1 кг хлеба и булочных изделий — 44,8 руб. (Пенза — 35,3 руб., Самара — 48,9 руб.), картофеля — 28,4 руб. (Мордовия — 14,3 руб., Самара — 32,5 руб).

Непродовольственные товары в Прикамье с начала года подорожали на 3,9%. Выше показатель только в Башкирии — 4%.

Пермский край является лидером по росту тарифов на услуги. За полгода они выросли на 3,9% (в ПФО на 2,8%, в России на 2,7%). Что касается автомобильного топлива, то Прикамье рекордсмен по цене на дизельное топливо — 36,2 рублей за литр. Для сравнения, в Ульяновской области литр дизельного топлива можно купить за 33,6 рубля.

Кроме этого, Пермский край занял второе место среди 14 субъектов Приволжского федерального округа по стоимости минимального набора продуктов питания в июне 2016 года. Как сообщает Пермьстат, этот показатель составил в крае 3734 руб. На первом месте в рейтинге находится Самарская область, где минимальный набор оценивается в 3911 руб., замыкает список Саратовская область с показателем в 3044 руб.