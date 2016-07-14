Мышкин, Ярославская область, 14 июля, 2016, 14:01 — ИА Регнум. Сразу два масштабных праздника пройдут в Ярославской области в выходные. 16 июня в Тутаеве состоится фестиваль «Романовская овца — золотое руно России», а в Мышкине проведут 20-й юбилейный Фестиваль Мыши. Оба празднования обещают быть масштабными и яркими, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Агентстве по туризму.

фото сайта myshkinmr.ru

Международному фестивалю Мыши — 20 лет, юбилеи также отпразднуют Народный музей и Мышкинский центр туризма.

С утра у Музея Мыши начнется регистрация участников «Мышиных бегов». Возраст бегунов — от 3 до 90 лет. Обязательное условие для участия в забеге — внешний вид: ярко-желтая футболка, шорты с хвостиком, головной убор с мышиными ушками и мышиный макияж, который специалисты делают на месте перед стартом всем участникам. Бежать тоже надо правильно — весело, быстро, задорно. Маршрут участникам подскажут коты-регулировщики и подбодрят кусочками сыра. Сыр ждет всех бегунов и на финише — в качестве вознаграждения. Успехи участников бегов оцениваются в нескольких номинациях: «Звезда забега», «Самый юный участник», «Я прибежал последним!».

Затем всех мышей и мышек приглашает Мышиное парадное шествие по улицам города, в рамках которого зрители увидят уникальные самодвижущиеся площадки, посвященные фестивалю Мыши, музею водочника, где предполагается угощение табуретовкой, году Российского кино и всему, на что хватило фантазии.

Торжественное открытие фестиваля пройдет на главной площади города. В рамках церемонии будут вручаться Орден Мыши и премия «Золотая Мышь», а также посвящение в мышкари делегации села «Кошки», которая приехала в Мышкин набраться интересного опыта. Для детей в парке отдыха развернется детский праздник «Кошки-мышки», а вечером на Волжской набережной откроется летняя школа традиционной культуры для девушек «Петровские смотрины невест всея Руси».

Программа праздника выстроена последовательно, так что гости фестиваля не пропустят ни одно из ключевых мероприятий.

Гостей фестиваля «Романовская овца», как следует из программы праздника, ждет встреча со сказочными брендами, выставки, конкурсы, театрализованные представления, развлекательные и игровые шоу, семейные киносеансы, мастер-классы, конкурсы профмастерства. Также в программе круглый стол, посвященный сохранению овец романовской породы, выставка овечек, конкурс «Мисс Овца-2016».