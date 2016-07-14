Донецк, 14 июля, 2016, 13:47 — ИА Регнум. В Донецке под сильный обстрел ВСУ попали позиции армии ДНР на четырех шахтах — Трудовская, им. Абакумова, им. Скочинского и им. Челюскинцев (Петровский и Кировский районы). Об этом сообщает пресс-служба Министерства угля и энергетики ДНР, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Диденко Последствия обстрела

«В ночь с 12 на 13 июля под разрушительный огонь ВСУ снова попали угледобывающие предприятия республики. В результате ночного обстрела Кировского и Петровского районов столицы ДНР пострадало четыре шахты, входящие в состав ГП «Донецкая угольная энергетическая компания». Никто не пострадал», — заверили в ведомстве.

Отмечается, что на территории шахты Трудовская произошло возгорание в результате разрыва пяти снарядов. В частности, огнем были уничтожены шесть подсобных помещений, а также выбиты стекла и повреждены стены.

На момент обстрела шахт им. Скочинского и им. Абакумова в Кировском районе под землей находились в общей сложности 142 горняка. Рабочих вывели на поверхность, никто не пострадал.

«Подобная ситуация сложилась и на шахте им. Челюскинцев, где в 3:30, в результате, без напряжения остался вентилятор главного проветривания. На данный момент на шахтах ведутся восстановительные работы», — говорится в сообщении.

Напомним, в Донбассе противоборствующие стороны систематически используют стволы угольных предприятий для размещения боевых позиций и снайперов. Территории шахт задействуют для размещения боевой техники.