Санкт-Петербург, 14 июля, 2016, 13:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 12 июля посетил Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь Ленинградской области. Визит носил частный характер. Об этом сегодня, 14 июля, ИА REGNUM сообщили в Выборгской епархии Русской православной церкви.

Фото: Выборгская епархия Русской православной церкви

Прибыв на остров на катере 12 июля в 20:30, глава государства помолился вместе с братией на повечерии в храме преподобного Арсения Коневского и побывал на чине прощения. Затем, в сопровождении эконома и братии обители, президент проследовал в собор Рождества Пресвятой Богородицы, где приложился к мощам основателя обители преподобного Арсения Коневского и иконе Коневской Божией Матери.

Храм, где пребывают святыни, требует серьезной реставрации, которая находится в начальной стадии: в соборном иконостасе только недавно появились три первые иконы. Президент пообщался с братией и паломниками монастыря, поинтересовался ходом восстановления храма и осмотрел его уникальные фрески. Также он узнал о паломническом судне, ранее принадлежащем военной базе и ныне находящемся на реконструкции. Отбыл президент с острова в тот же день от часовни во имя святителя Николая Чудотворца в Коневской бухте.

Напомним, 11 июля Владимир Путин принял участие в богослужении в монастыре на острове Валаам, которое провел патриарх РПЦ Кирилл.

В 2018 году Коневский монастырь будет праздновать свое 625-летие. В текущем, 2016 году состоялись торжества 20-летия восстановления монашеской жизни на острове после событий ХХ века.