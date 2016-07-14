Симферополь, 14 июля, 2016, 13:48 — ИА Регнум. Винодельческое предприятие «Массандра», находящееся в одноименном поселке на южном побережье Крыма, отгрузило первую партию продукции, предназначенной для поставки в Китай, сообщает 14 июля пресс-служба компании.

ezholov family Запылившиеся бутылки вина в погребах «Массандры»

Как пояснила генеральный директор предприятия Янина Павленко, в партию вошли 17,6 тыс. бутылок сухих и полусухих вин, включая такие знаменитые сорта как «Шардоне», «Каберне», «Мерло», «Жемчужина Массандры». Продукция направлена в Новороссийск, откуда морем ее доставят в Китай, на полках магазинов товар появится примерно спустя месяц.

Весной этого года представители Поднебесной посещали предприятие и в результате дегустации отобрали ассортимент продукции, по их мнению, востребованный потребителем, рассказала Павленко. Кроме того, в период отгрузки первой партии из Китая пришел заказ на вторую партию, ведутся переговоры о поставке третьей партии крымских вин.

Напомним, в декабре минувшего года стало известно о включении ФГУП «ПАО «Массандра» в расширенный список крымских компаний, подпадающих под действие экономических санкций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июня 2016 года предприятие отгрузило первую партию экспортной продукции — 20-тонная фура с вином отправилась в Белоруссию.

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