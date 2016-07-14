Ярославль, 14 июля, 2016, 13:39 — ИА Регнум. ЮНЕСКО просит власти России разработать план управления историческим центром Ярославля как объектом Всемирного наследия и выражает обеспокоенность застройкой, в том числе у храма Николы Мокрого. Такое решение принято 14 июля на 40-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Стамбуле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила ученый секретарь Совета по наследию Союза архитекторов России Ирина Заика.

ИА REGNUM

В решении ЮНЕСКО называется конкретный срок, к которому нужно разработать план управления объектом Всемирного наследия — 1 декабря 2017 года. К этому же сроку Россия должна предоставить доклад о состоянии объекта, который планируют рассмотреть на 42-й сессии в 2018 году.

Обеспокоенность организации вызывают продолжающаяся застройка исторического центра и буферной зоны. В этой связи ЮНЕСКО просит ограничить землепользование и застройку, особенно отмечая район реки Которосль. Вероятно, речь идет о скандально известной территории около храма Николы Мокрого, которую планируют застроить многоэтажными жилыми домами.

Между тем специалисты называют решение довольно мягким и политически выверенным.

«Самое жесткое решение по Ярославлю было в 2009 году, что было связано со строительством нового Успенского собора. С тех пор решения стали скорее политическими и довольно обтекаемыми. Например, про застройку в районе реки Которосль можно было бы сказать более конкретно и широко, обратив внимание на храм Николы Мокрого. Однако все будто бы покрыто какой-то завесой. Хотелось бы, чтобы решения были более жесткими, так как власти обычно реагируют на жесткие решения», — сказала корреспонденту ИА REGNUM ученый секретарь Совета по наследию Союза архитекторов России Ирина Заика.