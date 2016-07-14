Ростов-на-Дону, 14 июля, 2016, 13:39 — ИА Регнум. Председатель Донецкого городского суда Али Хайбулаев, который в марте нынешнего года в составе коллегии из трёх судей вынес приговор украинской лётчице Надежде Савченко, переведён в райсуд Ростова-на-Дону. Соответствующий указ президента РФ «О назначении судей федеральных судов» опубликован накануне на официальном интернет-портала правовой информации, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июля.

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«Руководствуясь статьями 83 и 128 Конституции Российской Федерации, постановляю назначить на шестилетний срок полномочий председателем Кировского районного суда Ростова-на-Дону Хайбулаева Али Салахудиновича», — сказано в документе.

Напомним, что уголовное дело в отношении Савченко в горсуде Донецка рассматривала коллегия из трех судей. Председательствующим по делу был назначен судья Леонид Степаненко, специализирующийся на уголовных делах. В состав коллегии вошли также судьи Али Хайбулаев (уголовные дела) и Евгения Черныш (гражданские и уголовные дела). Арестовали украинскую лётчицу 30 июня 2014 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, приговор Савченко был вынесен 22 марта. Подсудимая гражданка Украины была признана виновной в убийстве работников ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина под Луганском летом 2014 году, покушении на убийство и незаконном пересечении государственной границы РФ. Савченко было назначено наказание в виде 22 лет колонии общего режима, а также штраф в размере 30 тысяч рублей.

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25 мая 2016 года глава российского государства Владимир Путин подписал указ о помиловании гражданки Украины Надежды Савченко.