Последствия грозы в Москве: возместят ли убытки автовладельцам?
Москва, 14 июля, 2016, 13:39 — ИА Регнум. Несколько десятков машин пострадали в ночь на 14 июля в Москве из-за падений деревьев. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ВСС, РСА и НССО, поскольку гроза не является ДТП, без специальной страховки компенсация автовладельцам не положена.
«В данном случае страховка не распространяется на имущество. Это будет ответственность перед третьими лицами: если машина пострадала из-за наезда другой машины, то наехавший водитель отвечает за это. Но тут не было машины — это ураган. Если машины не были застрахованы, то возмещения ущерба не предполагается», — пояснили агентству.
В данном случае речь идет о правиле 1.2 Дорожного Движения РФ: «Дорожно-транспортное происшествие — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб».
Как, в свою очередь, рекомендует портал «Автовзгляд», автовладельцу, на чью машину упало дерево, необходимо, не трогая поврежденное авто, немедленно вызвать участкового и получить справку о факте причинения ущерба собственности, которую затем можно будет предоставить страховой компании. Однако этот вариант подойдет только для оформивших КАСКО. Если же такой страховки нет, то стоит попробовать обратиться в суд с исковым заявлением в адрес муниципальных служб, отвечающих за содержание территории.
Напомним, в ночь на 14 июля 2016 года в Москве и области прошла сильнейшая гроза. Люди получили травмы в результате падения деревьев, обрушенных штормовым ветром: по подсчетам МЧС было повалено порядка 300 деревьев. Стволы обрушились на автомобили и постройки.