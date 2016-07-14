Москва, 14 июля, 2016, 13:39 — ИА Регнум. Несколько десятков машин пострадали в ночь на 14 июля в Москве из-за падений деревьев. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ВСС, РСА и НССО, поскольку гроза не является ДТП, без специальной страховки компенсация автовладельцам не положена.

Ольга Зенькович ИА REGNUM Автомобиль под поваленным ураганом деревом

«В данном случае страховка не распространяется на имущество. Это будет ответственность перед третьими лицами: если машина пострадала из-за наезда другой машины, то наехавший водитель отвечает за это. Но тут не было машины — это ураган. Если машины не были застрахованы, то возмещения ущерба не предполагается», — пояснили агентству.

В данном случае речь идет о правиле 1.2 Дорожного Движения РФ: «Дорожно-транспортное происшествие — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб».

Как, в свою очередь, рекомендует портал «Автовзгляд», автовладельцу, на чью машину упало дерево, необходимо, не трогая поврежденное авто, немедленно вызвать участкового и получить справку о факте причинения ущерба собственности, которую затем можно будет предоставить страховой компании. Однако этот вариант подойдет только для оформивших КАСКО. Если же такой страховки нет, то стоит попробовать обратиться в суд с исковым заявлением в адрес муниципальных служб, отвечающих за содержание территории.

Напомним, в ночь на 14 июля 2016 года в Москве и области прошла сильнейшая гроза. Люди получили травмы в результате падения деревьев, обрушенных штормовым ветром: по подсчетам МЧС было повалено порядка 300 деревьев. Стволы обрушились на автомобили и постройки.