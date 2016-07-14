Повторения ураганного ветра в Москве не прогнозируют
Москва, 14 июля, 2016, 13:37 — ИА Регнум. Гроза с ураганным ветром, обрушившаяся на Москву и Подмосковье в ночь на 14 июля, не повторится, сообщили в пресс-службе Гидрометцентра Москвы.
Ольга Зенькович ИА REGNUM
Поваленное ветром дерево
На 15 июля синоптики обещают кратковременный дождь и ветер 3−8 метров в секунду. 16 июля осадков метеорологи не прогнозируют.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 14 июля в Москве и Москвоской области резко ухудшилась погода: налетел ураганный ветер, который опрокинул порядка 300 деревьев. Разрушены здания, пострадали автомобили.
Всего за ночь за помощью в МЧС РФ обратились 252 человека, 69 вызовов потребовали присутствия специалистов министерства.