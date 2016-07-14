Москва, 14 июля, 2016, 13:37 — ИА Регнум. Гроза с ураганным ветром, обрушившаяся на Москву и Подмосковье в ночь на 14 июля, не повторится, сообщили в пресс-службе Гидрометцентра Москвы.

Ольга Зенькович ИА REGNUM Поваленное ветром дерево

На 15 июля синоптики обещают кратковременный дождь и ветер 3−8 метров в секунду. 16 июля осадков метеорологи не прогнозируют.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 14 июля в Москве и Москвоской области резко ухудшилась погода: налетел ураганный ветер, который опрокинул порядка 300 деревьев. Разрушены здания, пострадали автомобили.

Всего за ночь за помощью в МЧС РФ обратились 252 человека, 69 вызовов потребовали присутствия специалистов министерства.