Кострома, 14 июля, 2016, 13:34 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Костромской области 12 июля завершила прием документов от кандидатов в депутаты Госдумы, а парламентские партии определились со списками уже к 28 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

novosti44.ru Кострома. Коту Бегемоту отказали в регистрации в качестве кандидата в депутаты Госдумы

У «Единой России» Костромская область оказалась в одной региональной группе с Ивановской, Тверской и Ярославской областями. Список возглавил депутат Госдумы Владимир Васильев, избиравшийся от Тверской области. На втором месте — депутат Госдумы от Ярославской области Валентина Терешкова. Из костромичей в региональный список партии вошли депутат облдумы Иван Богданов и глава Караваевского сельского поселения Елена Шилова. Кандидатом в депутаты по одномандатному округу №107 стал действующий депутат Госдумы Алексей Ситников.

КПРФ в региональную группу №38 объединила Ивановскую и Костромскую области. В список вошли экс-депутат Госдумы Алексей Пономарев, депутат Костромской облдумы Валерий Ижицкий (он же пойдет на выборы и по одномандатному округу), уполномоченный по правам человека в Ивановской области Наталья Ковалева, депутат Ивановской облдумы Владимир Кленов, помощница депутата Госдумы Елена Никулина, депутат Костромской облдумы Вячеслав Головников и ивановский коммунист Мераджуддин Абдул Азиз.

«Справедливая Россия» в региональный список №30 объединила Костромскую и Ярославскую области. В него вошли судья Роман Джапаридзе, ярославский депутат Анатолий Каширин, костромич Сергей Петухов, депутат из Переяславля-Залесского Сергей Хабибулин, депутат Ярославской облдумы Андрей Ершов, депутат Костромской облдумы Алескандр Плюснин (он же баллотируется по одномандатному округу) и депутат Ярославской облдумы Ольга Секачева.

В федеральный список от Костромской области ЛДПР включила главу регионального отделения Руслана Федорова (он же идет и по одномандатному округу), заместителя координатора по идеологической работе и пропаганде Александра Спиридонова и депутата облдумы Юрия Кудрявцева.

Также документы в избирком подали четыре самовыдвиженца: безработная Ирина Шартон, депутат Госдумы Роман Ванчугов, пенсионер Николай Пакин, заведующая отделением детской поликлиники №1 и депутат облдумы Надежда Шелепова.

Портал «7х7» со ссылкой на облизбирком передает, что в последний день регистрации самовыдвиженцев жительница Костромы предложила в качестве кандидата своего 14-летнего кота по кличке Бегемот, но ей отказали, «сославшись на статью закона о выборах, в которой говорится о том, что «баллотироваться в Госдуму может гражданин России, достигший 21 года». По словам представителя Национального союза политологов Николая Сорокина, животные в политике не редкость. «На Аляске был случай, когда жители одного из городов избирали кота мэром 15 раз. В Калифорнии и Техасе мэрами становились собаки и даже козел», — отметил он.

Как уже сообщало ИА REGNUM, выборы в Государственную думу пройдут 18 сентября 2016 года. Депутатов будут избирать по смешанной системе: часть — по одномандатным округам, другую часть — по партийным спискам. Прошлые выборы состоялись в 2011 году. Тогда в Костромской области явка составила 58,6%. «Единая Россия» набрала 34,2% голосов избирателей, КПРФ — 28%, «Справедливая Россия» — 18%, ЛДПР — 15,4%.