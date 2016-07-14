Самара, 14 июля, 2016, 13:34 — ИА Регнум. В преддверии выборов в Госдуму в Самарскую область приедут ревизоры, об этом сообщила глава ЦИК России Элла Панфилова на всероссийском совещании с избирательными комиссиями и уполномоченными по правам человека в субъектах РФ, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи 13 июля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

cikrf.ru Всероссийское совещание руководства ЦИК с избирательными комиссиями и уполномоченными по правам человека в субъектах РФ

Председатель ЦИК России особо подчеркнула, что задача органов исполнительной власти — содействовать избирательным комиссиям в организации выборов, а не подменять их результаты.

По её словам, ЦИК России провела анализ и выделила ряд регионов, где есть претензии и к коллегам в комиссиях, и к местным органам власти. «Ничто не останется тайным, все выплывает наружу и стекается к нам. Мы будем очень жёстко реагировать, делать эту информацию достоянием общественности, вплоть до того, что будем обращаться к президенту, если действительно будем видеть, что тот или иной руководитель региона злоупотребляет своими полномочиями во время проведения избирательной кампании», — заявила она.

Элла Памфилова также привела ряд конкретных примеров (в том числе Краснодарский край, Курскую область, Самарскую область), где в субъектах наблюдаются подобные проблемы, и заявила, что одно из ближайших заседаний Комиссии будет посвящено анализу жалоб из этих регионов.

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ЦИК увеличил список проблемных регионов, отмечает «Независимая газета». Отставки в них начались — недоверие объявлено руководителям Курского облизбиркома, комиссия из Москвы работает на Алтае, ревизоры поедут в Самарскую и Тверскую области.

Кроме называвшихся Петербурга, Подмосковья, Самарской и Нижегородской областей Памфилова обозначила как проблемные Курскую, Ярославскую, Рязанскую, Брянскую, Астраханскую и Архангельскую области, Приморский и Алтайский края, Тыву, Чувашию и ряд регионов Северного Кавказа.

Глава ЦИКа рекомендовала секретарю избиркома Курской области Сергею Мальцеву покинуть должность, «чтобы впредь никому неповадно было». Глава Центризбиркома подчеркнула, что некоторые губернаторы явно «мнят себя фактически организаторами конкретных выборов» и пытаются подменять избиркомы, «пытаются давать членам комиссий какие-то установки, какие-то проценты».

На совещании Элла Памфилова проинформировала также о поступивших в Центризбирком обращениях и жалобах: «С 6 по 12 июля в Комиссию поступило уже 997 обращений. С начала избирательной кампании поток обращений возрос. Непосредственно жалоб — 93 за это время. От избирателей — 56, от кандидатов, их уполномоченных представителей — 9, от депутатов Государственной Думы — 7, от членов избирательных комиссий — 6, от представителей политических партий — 13, от представителей общественных объединений — 2».

По словам Панфиловой, нынешнюю избирательную кампанию характеризует то, что есть полное совпадение чётко выраженной политической воли президента на проведение честных, конкурентных, открытых, справедливых выборов, с одной стороны, и общественного запроса с другой стороны. «От нашего конструктивного диалога и взаимодействия зависит исход кампании», — подчеркнула она.

Председатель ЦИК России сообщила, что перед началом совещания она подписала соглашение с Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой о взаимодействии в период подготовки и проведения избирательных кампаний. На сегодняшний день в 38 субъектах таеие соглашения подписаны, в 17 регионах подписание запланировано на ближайшее время.

По словам Москальковой, в рамках взаимодействия с Центризбиркомом уполномоченные будут в том числе проверять наличие видеокамер в тех регионах, которые приняли решение их установить, внимательно следить за тем, чтобы наблюдателей размещали в таких местах, где они смогут реально видеть происходящее в день голосования. Также планируется посещение воинских частей, больниц, мест содержания лиц, страдающих психическими заболеваниями, территорий размещения беженцев с тем, чтобы убедиться в том, что предвыборная кампания проходит с соблюдением прав человека и гражданина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самарский облизбирком заявил «о преодолении негативных тенденций, которые могут отрицательно отразиться на легитимности избирательных кампаний на выборах в Госдуму и региональный парламент».

Руководство Самарского облизбиркома в лице Вадима Михеева вняло претензиям главы Центризбиркома РФ Эллы Панфиловой, назвавшей область неблагополучным регионом из-за административного ресурса. Изучив постановление ЦИК по поводу нарушений избирательных прав граждан Мособлизбиркомом и сопоставив их с ситуацией в регионе, ведомство Михеева «выявило ряд тенденций, «которые могут отрицательно отразиться на легитимности результатов выборов и дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Самарской области, создав предпосылки для применения «административного ресурса»,