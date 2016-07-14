Список КПРФ в свердловское Заксобрание поредел
Екатеринбург, 14 июля, 2016, 13:31 — ИА Регнум. Список одномандатников от КПРФ в Законодательное собрание Свердловской области поредел. Избирком исключил одного из кандидатов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Как следует из опубликованного на сайте избиркома текста постановления, среди представленных КПРФ документов не оказалось заявления Рафаэля Михайдарова о согласии баллотироваться с обязательством в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата. «Данное обстоятельство в соответствии с пунктом 12 статьи 47 Избирательного кодекса Свердловской области является основанием для исключения организующей выборы избирательной комиссией этого кандидата из списка кандидатов до его заверения», — пояснили в облизбиркоме.
Таким образом, всего от КПРФ будет 23 одномандатника. Напомним, выборы в Заксобрание пройдут 18 сентября.