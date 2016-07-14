Екатеринбург, 14 июля, 2016, 13:31 — ИА Регнум. Список одномандатников от КПРФ в Законодательное собрание Свердловской области поредел. Избирком исключил одного из кандидатов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Амурского обкома КПРФ Флаг КПРФ

Как следует из опубликованного на сайте избиркома текста постановления, среди представленных КПРФ документов не оказалось заявления Рафаэля Михайдарова о согласии баллотироваться с обязательством в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата. «Данное обстоятельство в соответствии с пунктом 12 статьи 47 Избирательного кодекса Свердловской области является основанием для исключения организующей выборы избирательной комиссией этого кандидата из списка кандидатов до его заверения», — пояснили в облизбиркоме.

Таким образом, всего от КПРФ будет 23 одномандатника. Напомним, выборы в Заксобрание пройдут 18 сентября.