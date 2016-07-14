Воронеж, 14 июля, 2016, 13:30 — ИА Регнум. Торговый центр шведского мебельного гиганта IKEA, который воронежцам обещали еще в 2005 году, похоже появится в пригороде Воронежа — на территории Отрадненского поселения Новоусманского района.

achibaten.com IKEA

На данный момент готова проектная документация центра, в разработке находятся проекты планировки на линейные объекты — подводящую линию газопровода и дорожную развязку в двух уровнях на пересечении с федеральной трассой, сообщила руководитель управления архитектуры и градостроительства Воронежской области Марина Ракова РИА «Воронеж».

Вместе с тем, точная дата старта строительства пока не называется.

Как сообщало ИА REGNUM, о строительстве IKEA в Воронеже заявлялось еще в 2005 году. Тогда проект «заморозили», причиной эксперты называли сильное местное «мебельное» лобби. В 2009 году возможность строительства вновь обсуждалась, даже был назван конкретный участок в Новоусманском районе, однако в 2010 году концерн заморозил реализацию всех проектов в российских регионах, в том числе и в Воронежской области. В последний раз о планах построить торговый центр IKEA заявила в 2014 году, в компании даже назвали конкретные сроки реализации проекта — в 2017 году.

Проект IKEA, судя по всему, станет частью планов по развитию Отрадненского сельского поселения поселений — о стратегии развития этой территории накануне, 13 июля, руководитель областного управления архитектуры доложила губернатору. Уже известно, что здесь планируется строительство крупного жилого микрорайона — до 1,5 млн кв.м.