Москва, 14 июля, 2016, 13:29 — ИА Регнум. Нынешнюю избирательную кампанию характеризует то, что есть полное совпадение чётко выраженной политической воли президента России на проведение честных, конкурентных, открытых, справедливых выборов, с одной стороны, и общественного запроса с другой стороны. Об этом заявила председателя Центризбиркома Элла Памфилова на совещании с избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, сообщается на сайте ЦИК.

davydov.in Эмблема ЦИК

«И новый состав ЦИК с первого дня своей работы строго придерживается именно этих принципов, предпринимая серьёзные усилия, чтобы на протяжении всей избирательной кампании для всех участников избирательного процесса были обеспечены равные, гарантированные законом и Конституцией права», — подчеркнула Памфилова.

Председатель Центризбиркома призвала к широкому диалогу избирательные комиссии, органы исполнительной власти, уполномоченных по правам человека, общественные институты для обсужденияпрактических мер, которые должны предприниматься на межведомственном уровне: «От нашего конструктивного диалога и взаимодействия зависит исход кампании».

Председатель ЦИК России сообщила, что она подписала соглашение с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой о взаимодействии в период подготовки и проведения избирательных кампаний, кампаний референдума в Российской Федерации. На сегодняшний день уже в 38 субъектах подписаны соглашения между уполномоченными по правам человека и избирательными комиссиями. В 17 регионах подписание подобных документов запланировано на ближайшее время.

Памфилова обратила внимание, что в двух регионах — в Республике Тува и в Чукотском автономном округе — до сих пор нет уполномоченных по правам человека: «Надеюсь, что руководители этих регионов в конце концов начнут более серьёзное значение придавать обеспечению прав граждан и найдут возможность назначить уполномоченных».

Кроме того, как пишет «Независимая газета», Элла Памфилова расширила список проблемных субъектов РФ. Отставки в них начались — недоверие объявлено руководителям Курского облизбиркома, комиссия из Москвы работает на Алтае, ревизоры поедут в Самарскую и Тверскую области.

Кроме называвшихся Санкт-Петербурга, Подмосковья, Самарской и Нижегородской областей Памфилова обозначила как проблемные Курскую, Ярославскую, Рязанскую, Брянскую, Астраханскую и Архангельскую области, Приморский и Алтайский края, Туву, Чувашию и ряд регионов Северного Кавказа. Выводы уже делаются. Глава ЦИКа рекомендовала секретарю избиркома Курской области Сергею Мальцеву покинуть должность, «чтобы впредь никому неповадно было».

Поводом послужила ситуация, которая сложилась при выдвижении списка кандидатов в депутаты Курской облдумы от «Патриотов России». После выезда в регион комиссии ЦИКа было установлено, что этой партии как бы пошли навстречу, согласившись получать документы порциями. «Эти нарушения привели к недопустимой скандальной ситуации, в связи с чем в ЦИК поступил большой поток жалоб», — заявила Памфилова.

Она отметила, что проблемы в регионах разные: где-то есть претензии к руководителям избиркомов, а где-то и к самим главам регионов, где-то идет давление на избирателей из числа бюджетников, а где-то на сами комиссии. А, скажем, в Чувашии из 30 комиссий 28 заполнено сотрудниками администрации. В Астрахани другие проблемы: по словам Памфиловой, «путь протоколов от УИКа до ТИКа терялся во времени и пространстве». Не забыла она и о случаях, когда главы регионов ставили в вину председателям избиркомов тесное сотрудничество с ЦИКом: «Мы будем отстаивать таких председателей вопреки капризам руководителей регионов».

Глава Центризбиркома подчеркнула, что некоторые губернаторы явно «мнят себя фактически организаторами конкретных выборов» и пытаются подменять избиркомы, «пытаются давать членам комиссий какие-то установки, какие-то проценты».

Председатель ЦИК России особо подчеркнула, что задача органов исполнительной власти — содействовать избирательным комиссиям в организации выборов, а не подменять их результаты. По её словам, ЦИК России провела анализ и выделила ряд регионов, где есть претензии и к коллегам в комиссиях, и к местным органам власти: «Ничто не останется тайным, все выплывает наружу и стекается к нам. Мы будем очень жёстко реагировать, делать эту информацию достоянием общественности, вплоть до того, что будем обращаться к президенту, если действительно будем видеть, что тот или иной руководитель региона злоупотребляет своими полномочиями во время проведения избирательной кампании».

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