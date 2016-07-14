Казань, 14 июля, 2016, 13:28 — ИА Регнум. Форвард «Гранады» Рубен Рочина может перейти в казанский"Рубин», сообщает Noticias de Granada.

vprognoze.ru Флаг ФК «Рубин»

Казанский футбольный клуб готов потратить на трансфер 25-летнего форварда €10 млн. По данным СМИ, именно такая сумма внесена в действующий контракт испанского футболиста.

Сообщается, что сам Рубен Рочина уже известил руководство «Гранады» о своей готовности к переезду в Россию, если условия его пребывания в испанском клубе не будут улучшены.

Стоит отметить, что на трансфере Рочины настаивает новый главный тренер «Рубина» Хави Грасия, до этого работавший в Испании.

В минувшем сезоне Рочина выступал в 35 матчах чемпионата Испании, в ходе которых забил шесть голов и сделал шесть голевых передач.