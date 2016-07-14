Киев, 14 июля, 2016, 13:15 — ИА Регнум. Город Кировоград (Украина) переименован в город Кропивницкий решением Верховной рады: «за» высказались 238 депутатов, сообщает Укринформ.

profi-forex.org Кировоград. Въезд в город

Голосование проходило в Раде сегодня, 14 июля. Постановление № 4222 одобрили большинство украинских парламентариев.

Отмечается, что переименование произведено в рамках исполнения закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики».

Помимо данного постановления, депутаты приняли ещё одно — под номером 4907. В соответствии с этим документом, переименованию подлежат населённые пункты из следующих областей: Николаевская, Одесская, Харьковская.

231 депутат одобрил постановление. В частности, в Одесской области Коминтерновский район будет переименован в Лиманский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае Рада поддержала переименование украинского города Днепропетровск: отныне он называется Днепром. Переименование прошло в рамках реализации закона о декоммунизации.