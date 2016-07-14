Москва, 14 июля, 2016, 13:06 — ИА Регнум. В ночь с 16 на 17 июля 2016 года движение на четырех улицах Москвы в центре столицы из-за проведения Московского марафона будет перекрыто, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Старт забега

«Движение транспорта перекроют на четырех улицах ЦАО ночью 16 июля из-за Московского марафона (ночной забег). Так, движение будет перекрыто на Новолужнецком проезде, Пречистенской, Лужнецкой и Фрунзенской набережной», — отмечается в сообщении.

Напомним, как сообщало ранее ИА REGNUM, в Москве пройдет ночной забег с фонариками. Участники забега преодолеют дистанцию 10 км, на которой установят несколько развлекательных световых зон. Старт и финиш забега будут сопровождать музыка и световые эффекты.