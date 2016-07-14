Ереван, 14 июля, 2016, 12:57 — ИА Регнум. Вероятно, что Израиль отказался поставлять Азербайджану ударные дроны, заявил военный эксперт Аркадий Григорян, комментируя распространенную азербайджанскими СМИ информацию о создании собственных ударных дронов.

nkrmil.am Сбитый ВС Карабаха азербайджанский БПЛА

12 июля на заседании кабинета министров Азербайджана министр оборонной промышленности Азербайджана Явер Джамалов заявил, что созданный министерством оборонной промышленности беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Zərbə» успешно прошел испытания и в скором времени будет поставлен Вооруженным силам.

По словам чиновника, наряду с тем, что аппарат будет контролировать опорные пункты врага, он способен уничтожить их в любое время.

«Хотел бы с уверенностью отметить, что это боевое оружие, наряду с другим вооружением и боеприпасами, производимыми в нашей стране, превратится для армянской армии в призрак смерти и сыграет важную роль в освобождении наших земель», — цитирует Джамалова 1news.az.

По словам Аркадия Григоряна, которые приводит news. am, распространенная информация о создании собственных ударных дронов преследует две цели. «Первая цель — попытаться «пустить пыль в глаза», имитируя бурное развитие военно-промышленного комплекса, взять «на испуг», намекая на то, что там, где раньше было 10 дронов, теперь будет 100. «Тем более, всем известно, что дроны удовольствие дорогое», — отметил эксперт, добавив, что подобный вариант весьма неправдоподобен.

«Более вероятный вариант состоит в том, что Израиль попросту отказался поставлять Азербайджану ударные дроны. В ответ Азербайджан блефует. Ситуация очень интересная, так как в данном случае мессидж отправляется не только Армении, но и Израилю», — отметил эксперт.

В ходе апрельской четырёхдневной войны в зоне карабахского конфликта Азербайджан активно использовал израильские беспилотники-камикадзе. Армянская сторона заявила о десятке сбитых аппаратов.

В апреле израильские СМИ сообщили, что посол Армении в Египте и Израиле Армен Мелконян прибыл в Иерусалим, чтобы передать ноту протеста израильскому МИД.

В документе, который получил глава отдела «Евразия» Дан Ориян, содержится требование прекратить поставки вооружений в Азербайджан, которые затем используются в нагорно-карабахском конфликте, передает izrus.co.il.

В частности, в документе, о котором газете «Гаарец» рассказал высокопоставленный источник в МИД, отмечается использование азербайджанской стороной беспилотника Harop, созданного израильской компанией IAI. Издание отмечает, что Мелконян отказался сообщать изданию о содержании его бесед с израильскими дипломатами. Вместе с тем, он не опроверг детали, указанные в сообщении газеты. В пресс-службе МИД Израиля отказались комментировать эту информацию, а также высказываться по поводу Нагорно-карабахского конфликта.

В МИД Армении также не подтвердили информацию о ноте протеста Израилю.