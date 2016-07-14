Ярославль, 14 июля, 2016, 12:40 — ИА Регнум. В ярославской конноспортивной школе завершилось строительство новой конюшни на 20 денников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля. На возведение новой конюшни затрачено 10,4 млн рублей. Новая конюшня позволит проводить в Ярославле соревнования с участием иногородних всадников.

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«Основная цель строительства гостевой конюшни в конноспортивной школе — развитие конного спорта на территории Ярославской области. Теперь в Ярославле появилась возможность проводить соревнования федерального уровня. До этого в основном состязания проходили за пределами Ярославля. Воспитанники школы должны видеть подготовку спортсменов из других регионов РФ, а для этого на ярославской земле должны проводиться крупные соревнования», — сказал и.о. мэра Ярославля Алексей Малютин.

Работы начались в мае 2015 года и проводились за счет внебюджетных источников — Фонда развития города Ярославля, средства в который перечислило бывшее городское ОАО «Ярославльтелесеть».