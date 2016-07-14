Попытка изнасилования у часовни в центре Чебоксар: допрошено 200 свидетелей
Чебоксары, 14 июля, 2016, 12:38 — ИА Регнум. В Чувашии ищут двух парней, которые спасли девушку от насильника. Также продолжается розыск злоумышленника. В ходе следствия в качестве свидетелей допрошены более 200 человек, назначено большое количество различных судебных экспертиз. Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.
Попытка изнасилования была совершена в Чебоксарах по улице Ярославской 19 мая 2016 года, между 21:30 и 22:00. Как следует из материалов уголовного дела, неподалеку от часовни, расположенной на площади Республики, неизвестный напал на возвращавшуюся домой 22-летнюю девушку. В этот момент поблизости оказались двое других молодых людей, которые пресекли его противоправные действия, после чего злоумышленник скрылся с места преступления.
«Потерпевшая не смогла запомнить тех двоих молодых людей, которые бросились ей на помощь и защитили от нападавшего. Единственное, что она запомнила, — то, что один из тех молодых людей, кто оказал ей помощь, был в бейсболке с прямым козырьком. В связи с этим просим откликнуться молодых людей, ставших случайными свидетелями нападения на потерпевшую и оказавших ей помощь», — сказал Олег Дмитриев.
По факту нападения расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 — ч. 2 ст. 131 УК РФ («Покушение на изнасилование»). Следователи продолжают предпринимать меры по установлению лица, причастного к нападению, а также очевидцев этого преступления. В качестве свидетелей допрошено более 200 человек, назначено большое количество различных судебных экспертиз.
Следствие располагает фотороботом предполагаемого преступника, а также скриншотом с камеры видеонаблюдения, на котором запечатлен, предположительно, злоумышленник. Его приметы: на вид 25−35 лет, рост 170−175 сантиметров.
«Если кому-либо известно лицо, изображенное на фотороботе, или что-либо об этом происшествии, просим сообщить в правоохранительные органы. Любые сведения могут помочь в установлении личности злоумышленника и привлечении его к установленной законом уголовной ответственности», — говорят в следственном управлении.
По данным регионального СУСК, в Чувашии в I полугодии возбуждено 29 уголовных дел по фактам изнасилования или попытки изнасилования (в I полугодии 2015 года — 32). На днях судебным приговором завершено дело об изнасиловании 24-летней девушки, которое произошло в ночь с 4 на 5 апреля 2016 года в Чебоксарах. Виновным в преступлении признан 30-летний безработный горожанин, который после распития спиртных напитков привёл свою жертву в квартиру и изнасиловал.
«На следующий день он вновь избил её, а через день, пока она спала, нанес ей не менее 36 ожогов горячим паяльником. После этого девушка смогла покинуть квартиру», — сказал Олег Дмитриев. По уголовному делу допрошено более 10 свидетелей. Злоумышленник получил 4 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.