Чебоксары, 14 июля, 2016, 12:38 — ИА Регнум. В Чувашии ищут двух парней, которые спасли девушку от насильника. Также продолжается розыск злоумышленника. В ходе следствия в качестве свидетелей допрошены более 200 человек, назначено большое количество различных судебных экспертиз. Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

chuvashia.sledcom.ru Фоторобот предполагаемого насильника

Попытка изнасилования была совершена в Чебоксарах по улице Ярославской 19 мая 2016 года, между 21:30 и 22:00. Как следует из материалов уголовного дела, неподалеку от часовни, расположенной на площади Республики, неизвестный напал на возвращавшуюся домой 22-летнюю девушку. В этот момент поблизости оказались двое других молодых людей, которые пресекли его противоправные действия, после чего злоумышленник скрылся с места преступления.

«Потерпевшая не смогла запомнить тех двоих молодых людей, которые бросились ей на помощь и защитили от нападавшего. Единственное, что она запомнила, — то, что один из тех молодых людей, кто оказал ей помощь, был в бейсболке с прямым козырьком. В связи с этим просим откликнуться молодых людей, ставших случайными свидетелями нападения на потерпевшую и оказавших ей помощь», — сказал Олег Дмитриев.

По факту нападения расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 — ч. 2 ст. 131 УК РФ («Покушение на изнасилование»). Следователи продолжают предпринимать меры по установлению лица, причастного к нападению, а также очевидцев этого преступления. В качестве свидетелей допрошено более 200 человек, назначено большое количество различных судебных экспертиз.

Следствие располагает фотороботом предполагаемого преступника, а также скриншотом с камеры видеонаблюдения, на котором запечатлен, предположительно, злоумышленник. Его приметы: на вид 25−35 лет, рост 170−175 сантиметров.

«Если кому-либо известно лицо, изображенное на фотороботе, или что-либо об этом происшествии, просим сообщить в правоохранительные органы. Любые сведения могут помочь в установлении личности злоумышленника и привлечении его к установленной законом уголовной ответственности», — говорят в следственном управлении.

По данным регионального СУСК, в Чувашии в I полугодии возбуждено 29 уголовных дел по фактам изнасилования или попытки изнасилования (в I полугодии 2015 года — 32). На днях судебным приговором завершено дело об изнасиловании 24-летней девушки, которое произошло в ночь с 4 на 5 апреля 2016 года в Чебоксарах. Виновным в преступлении признан 30-летний безработный горожанин, который после распития спиртных напитков привёл свою жертву в квартиру и изнасиловал.

«На следующий день он вновь избил её, а через день, пока она спала, нанес ей не менее 36 ожогов горячим паяльником. После этого девушка смогла покинуть квартиру», — сказал Олег Дмитриев. По уголовному делу допрошено более 10 свидетелей. Злоумышленник получил 4 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.