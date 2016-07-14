Ереван, 14 июля, 2016, 12:38 — ИА Регнум. Несмотря на сохраняющиеся риски, связанные с динамикой сырьевых цен и состоянием глобальной экономики, итоги развития стран-участников Евразийского банка развития (ЕАБР) в первом полугодии 2016 г. все же дают возможность говорить о постепенной адаптации к шокам последних нескольких лет, говорится в макроэкономическом обзоре банка.

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«Негативные тенденции в экономиках государств — участников ЕАБР, усилившиеся на фоне падения цен на сырьевые товары в прошлом году, несколько ослабли, а экономики стран региона стали демонстрировать некоторое улучшение макроэкономических показателей в первом полугодии 2016 г., в том числе улучшение опережающих индикаторов; укрепление валютных курсов; снижение инфляционных ожиданий; стабилизацию финансовых рынков», — говорится в выпуске «Макроэкономического обзора», подготовленном группой главного экономиста ЕАБР.

Несмотря на восстановление потоков денежных переводов из России в Киргизию в I квартале 2016 г., продолжалось сокращение денежных переводов из РФ в Армению и Таджикистан. В то же время данный фактор отчасти компенсируется значительным ростом экспорта Таджикистана, Армении и Киргизии в РФ и в целом в страны-партнеры по ЕАЭС. Так, прирост экспорта в стоимостном выражении из Армении в Россию в январе-апреле 2016 г. составил 95,8% к соответствующему периоду 2015 г., увеличив долю стран ЕАЭС в экспорте Армении с 12% в январе-апреле 2015 г. до 19,5% в январе-апреле 2016 г.

Специалисты банка не исключают масштабное замедление инфляции в государствах региона с 12,8% до 6,3%. В условиях снижения инфляционного давления Центральные банки стран ЕАЭС сохраняли или снижали ключевую ставку, при этом ЕАБР ожидает, что на фоне слабой экономической активности ценовая и курсовая стабилизация во II квартале 2016 г. может способствовать дальнейшему смягчению денежно-кредитных условий. Снижение ставок в свою очередь может оказать положительное воздействие на ускорение роста кредитования, что станет импульсом для восстановления как инвестиций, так и потребления домохозяйств.

В среднесрочной перспективе ЕАБР прогнозирует восстановление ВВП государств — участников банка с — 3.1% в 2015 г. до — 0.9% в 2016 г. и до положительного роста на уровне 0.8% в 2017 г. «Таким образом, несмотря на неспокойное начало января 2016 г, первое полугодие даёт основания для осторожного оптимизма относительно дальнейшей динамики восстановления роста экономики и товарооборота в регионе ЕАЭС», — считают финансисты.

Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. Государствами-участниками банка являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.