Москва, 14 июля, 2016, 12:37 — ИА Регнум. Волатильность в российской валюте за последние недели заметно ослабла. Факторы снижения на рынке нефти и сохранения аппетита к риску на финансовых рынках уравновешивают друг друга, считает аналитик ТелеТрейд Михаил Поддубский. Как результат, пара доллар/рубль консолидируется вблизи отметки в 64 руб/доллар.

wilhei Рубли

«После публикации данных от Минэнерго США цены на нефть возобновили снижение. Фьючерс на Brent после выхода данных вновь снизился в район локальных минимумов около отметки в 46 долл/барр. и пока удерживает этот рубеж. Сохранение цен на нефть вблизи текущих значений (базовый на данный момент сценарий) — фактор в пользу сохранения нейтральной динамики в курсе российской валюты», — пояснил Поддубский.

Читайте также: «Нефть утратила оптимизм»

«Рост цен на нефть выше 50 долл/баррель — сигнал к уходу пары доллар/рубль в направлении к отметке в 61 руб/доллар. В случае же более глубокой коррекции на нефтяном рынке курс пары доллар/рубль может направиться к верхней границе своего трехмесячного диапазона в 63.50−67.50 руб/доллар», — полагает эксперт.

Читайте также: «Рублю поможет Банк Англии»

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ на 14 июля снизил официальные курсы доллара США и евро к рублю. Так, доллар США снизился на 4,98 копейки до 63,8513 рубля. Евро подешевел на 42,56 копейки и составил 70,5577 рубля. Нефть марки Brent выросла на 1,23% — до 46,83 доллара за баррель. Отметим, 14 июля внимание участников рынка будет приковано к заседанию Банка Англии.