Москва, 14 июля, 2016, 12:51 — ИА Регнум. В России дан старт III Международному фестивалю уличного кино. Церемония открытия смотра состоялась 8 июля на набережной Музеона в Москве. Помимо столицы, первые показы прошли на уличных площадках Воронежа, а фестиваль, тем временем, переезжает на юг России.

Пресс-служба Фестиваля уличного кино Зрители фестиваля

В конкурсной программе — шесть короткометражных фильмов молодых российских кинематографистов. Победителя проекта выбирают сами зрители.

«В Москве на открытии было немноголюдно, подвела погода, и к десяти вечера в Музеоне было уже не очень комфортно сидеть. А вот в Воронеже нам повезло: было очень тепло, амфитеатр в парке «Алые паруса» на 450 человек был забит до отказа, пришло бы, наверное, и больше людей, но площадка больше не вмещала. На показ мы к своему стыду опоздали почти на пол часа, у автобуса прокололо шину, но когда мы приехали, увидели, что никто не ушёл, нас ждал полный амфитеатр», — комментирует корреспонденту ИА REGNUM организатор фестиваля Александр Щеряков.

Пресс-служба Фестиваля уличного кино Ретро автомобиль

Каждый желающий смог принять участие в голосовании за лучший фильм, посветив за понравившуюся работу фонариком, телефоном или зажигалкой. На сегодняшний день лидирует короткометражный фильм «Зараза» Алены Рубинштейн. В конкурсе также участвуют:

«Ненужная» Андрея Буянова;

«Счастье на ладони» Артема Прохорова;

«Двое вместе» Анны Яновской;

«Приключения начинаются» Татьяны Гулиной;

«Круговое движение» Максима Дашкина.

«На фильмы зрители реагируют очень позитивно, эмоционально, видно, что публика включилась. Короткий метр отличается сюжетной насыщенностью, там меньше долгих планов, а концентрация ярких моментов гораздо больше, чем в обычном кино. Отсюда и зрительский отклик. В целом отзывы по окончании показов в Воронеже были таким: «В следующий раз давайте больше фильмов». Полтора часа оказалось мало, зрители говорили, что вполне могли бы досидеть два с половиной часа», — рассказывает Александр Щеряков.

Пресс-служба Фестиваля уличного кино Творческий процесс

По многочисленным просьбам показы фестивальной программы возвратились в Москву, в течение недели фильмы транслируются на территории 8 парков в разных районах столицы.

Команда Фестиваля в настоящий момент находится на юге России и готовится дать показ в Крыму. Впереди у организаторов еще 12 российских городов до Владивостока.

В период до 4 сентября III Международный фестиваль уличного кино пройдёт в 67 странах мира. Кино-караван проследует через 300 городов, устраивая показы короткометражных лент молодых авторов на набережных, площадях и крышах домов от Владивостока до Сан-Франциско. Зрителями фестиваля станут более 1 миллиона человек.

Пресс-служба Фестиваля уличного кино Необычный зритель

Проект является некоммерческой инициативой, направленной на продвижение российского кинематографа в стране и мире.

«У фестиваля очень интересная идея — давать возможность высказаться и оценить ленты самим зрителям. С другой стороны, говорить о возможном замещении подобным типом зрительских событий стандартный кинофестивальный формат пока слишком рано. Все-таки, широкая публика недостаточно компетентна, чтобы оценивать контент наравне с экспертами. Полностью отказаться от профессиональных отборщиков вряд ли когда-то получится. Впрочем, это только мое мнение. У организаторов есть отличная возможность попробовать поменять формат», — говорит программный директор кинофестиваля «Окно в Европу» Алиса Струкова.

«Любые активности, которые могут вытащить людей на улицу, заставить их общаться, взаимодействовать — это очень хорошо. В удобных, комфортных городах с большим количеством уличных активностей всегда безопаснее, и люди хотят в них жить, больше туристов, тратится больше денег, качественнее общественные пространства. В этом смысле, Фестиваль уличного кино — отличная задумка, тем более хорошая, что раскачивает не только Москву, но и регионы», — мнение блогера Ильи Варламова.