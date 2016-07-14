Деревня Дворики, Владимирская область, 14 июля, 2016, 12:14 — ИА Регнум. На Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория Смыслов на Клязьме» открылась смена «Молодые ученые и преподаватели в области информационных технологий». Смена объединила 1000 человек со всей России. Символично, что именно в этот день год назад форум открывался впервые.

Lalmch Монитор ноутбука

«13 июля навсегда войдёт в историю молодёжной политики страны, потому что ровно год назад в этот день стартовала первая «Территория смыслов на Клязьме». Тысячи участников со всей России, сотни реализованных проектов, невероятное количество полезных знакомств и масса ярких впечатлений. «Территория смыслов» по-настоящему объединяет! Мы растем, развиваемся, становимся лучше! В этом году форум начал работу раньше, прибавились две новые смены, и, соответственно, открылся новый фронт задач, который мотивирует нас на новые свершения! С днем рождения участников и организаторов форума!» — обратился со своей страницы в социальной сети руководитель Федерального агентства по делам молодежи Сергей Поспелов.

С открытием смены молодых программистов поздравил директор форума Алексей Аветисов, зачитав обращение президента РФ Владимира Путина.

«Такие проекты, объединяющие тысячи участников из многих регионов страны, представителей самых разных профессий и интересов, способствуют личностному становлению юношей и девушек, реализации их творческих, интеллектуальных способностей. Помогают им ориентироваться в глобальных политических, общественных процессах, знакомиться с новейшими достижениями в перспективных отраслях научного знания», — говорится в послании президента.

В первый день работы смены молодые программисты успели презентовать более 160 инновационных идей на «Конвейере проектов». Среди них, к примеру, программное обеспечение для выявления скрытых болезней сердца, над которым уже в течение двух лет трудится Анастасия Семина из Курской области; программа по подбору специальных диет для больных сахарным диабетом, разработанная студентками Нижегородского политехнического университета Татьяной Ворониной и Ириной Ефоде.

Имена победителей будут объявлены 18 июля на торжественной церемонии закрытия смены.

За время смены молодые программисты разработают и создадут прототипы IT-продуктов, решающих социальные проблемы в одной из областей: образование, инновации, доступная среда и инфраструктура. Два проекта будут отобраны профильными партнёрами смены для реализации. Помимо этого, участников третьей смены ждёт уникальный шанс 17 июля пройти отбор на обучение в магистратуре ведущего IT-университета — Иннополис.

Профильными партнёрами смены «Молодые учёные и преподаватели в области IT» являются Институт Развития Интернета (ИРИ), который участвовал в том числе в формировании образовательной программы смены, Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ), Фонд Развития Интернет-Инициатив (ФРИИ) и «Сбербанк-Технологии».

Напомним, что форум «Территория смыслов на Клязьме» проходит с 28 июня по 28 августа во Владимирской области и включает 8 тематических смен. В отличие от предыдущего года, в 2016-м вместе с молодыми депутатами и политическими лидерами, IT-специалистами, преподавателями общественных и экономических наук, журналистами и руководителями молодежных НКО участие в форуме примут молодые ученые и преподаватели в области здравоохранения и специалисты сферы межнациональных отношений. Всего свыше 8000 участников.

Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодёжи, Общественная палата Российской федерации, «Роспатриотцентр».

Куратором форума является Управления Президента РФ по внутренней политике.