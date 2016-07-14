Москва, 14 июля, 2016, 12:13 — ИА Регнум. 49% жителей России назвали тарифы до очередного июльского повышения высокими, а еще 12% опрошенных считают цены на коммунальные услуги очень высокими, почти неподъемными. Среди пенсионеров такой ответ дал каждый пятый (20%) опрошенный. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».

romir.ru Оценка жителями России системы ЖКХ

Для трети населения (33%) тарифы ЖКХ вполне доступны, хотя респонденты высказали пожелание, чтобы цены были несколько ниже. И всего 6% опрошенных ответили, что цены на услуги ЖКХ для них более чем доступны и вполне их устраивают.

Как бы ни оценивали граждане размеры тарифов, тем не менее три четверти опрошенных (74%) ответили, что всегда оплачивают счета своевременно. Почти у четверти респондентов (24%) случаются задержки с оплатой. И только 2% жителей России признались, что вообще не оплачивают счета за коммунальные расходы.

Отметим, 69% граждан РФ охарактеризовали состояние системы ЖКХ своего района как хорошую, а 2% поставили даже высшую оценку — очень хорошо. Отметим также, что с момента проведения аналогичного опроса в 2013 году количество положительных оценок выросло с 64% до 71%.

В опросе приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше, проживающие во всех типах городов и в сельской местности, во всех федеральных округах. Выборка репрезентирует взрослое население России.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 1 июля в среднем на 4% увеличились тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Самый ощутимый рост тарифов ЖКХ произошел в Москве — на 7,5%. По информации Минстроя, рост тарифов в 2016 году ниже инфляции.

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