Ярославская область, 14 июля, 2016, 12:10 — ИА Регнум. В Ярославской области школьница спасла тонущего одноклассника. Подросток неудачно нырнул — и пошел ко дну, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС России по региону.

фото сайта 76.mchs.gov.ru Анастасия Культешова

Компания школьников из поселка Борисоглебский отдыхала на берегу реки, и 15-летний юноша решил искупаться. Он прыгнул с разбега в воду, но так неудачно, что получил травмы и пошел ко дну.

Когда подросток не вынырнул через минуту, его одноклассница Настя Культешова поняла, что случилось несчастье. Она бросилась с воду, но обнаружить парня смогла лишь со второй попытки — молодой человек без сознания лежал на дне.

Настя смогла вытащить друга на берег и оказать ему необходимую помощь. Когда пострадавший начал дышать, ребята доставили его в больницу. За спасение утопающего Анастасия Культешова будет приставлена к награде, отметили в ГУ МЧС России по Ярославской области.