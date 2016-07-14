Брюссель, 14 июля, 2016, 12:07 — ИА Регнум. Страны ЕС должны гарантировать, чтобы газовое оружие было бы невозможно переделать в боевое, а также строже контролировать приобретение и хранение газового оружия, переделанного из боевого, сообщили ИА REGNUM сегодня, 14 июля, в пресс-службе Европарламента. Такие поправки к директиве ЕС о контроле над оружием уже одобрил Комитет Европарламента по внутреннему рынку и защите потребителей. В свою очередь европарламентарии предложили сделать исключения для добровольных сил, музеев и коллекционеров.

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Исследование, проведенное по заказу Еврокомиссии, показало, что на территории ЕС может находиться около 67 млн незарегистрированных оружий. Немалая их часть — когда-то нейтрализованное оружие, вновь переделанное в активное. Отвечая на угрозу терроризма и преступлений, в конце 2015 года Еврокомиссия предложила обновить правила приобретения и хранения оружия в ЕС. В итоге Комитет Европарламента по внутреннему рынку и защите потребителей, проголосовав по этому вопросу, предложил изменения.

Члены Европарламента предлагают ужесточить контроль над газовым оружием и оружием, стреляющим холостыми патронами: установить такие его спецификации, которые не позволили бы переделывать его в огнестрельное. Они также стремятся применять правила контроля над оружием по отношению к оружию, переделанному из огнестрельного в газовое. Европарламентарии также предлагают уточнить стандарты ЕС, чтобы они обязывали гарантировать безвозвратную нейтрализацию боевого оружия.

Планируется обязать страны ужесточить правила обозначения оружия, в том числе и нейтрализованного, чтобы было легче его отследить. Предлагается обязать страны хранить информацию в регистрах оружия все время, а не 20 лет, как требуется в нынешних правовых актах ЕС. Также предлагается облегчить между странами ЕС обмен информацией, занесенной в регистры оружия.

Предлагается ограничить возможности приобретения или продажи оружия через интернет — приобретать или продавать оружие через интернет можно было бы только при привлечении специализированных предприятий, торгующих оружием, также после создания условий для установления личности человека, приобретающего оружие, и проверки его разрешения на приобретение оружия.

Комитет не одобрил предложение Еврокомиссии причислить часть полуавтоматического оружия к автоматическому и, таким образом, запретить к нему доступ для гражданских лиц. Это могло бы негативно повлиять на охотников и спортсменов, использующих такое оружие, уверены европарламентарии. Поэтому они предлагают запретить гражданским лицам приобретать и хранить полуавтоматическое оружие, в обойме которого больше 21 патрона.

Предлагается в порядке исключения разрешить приобретать упомянутое полуавтоматическое оружие спортсменам, которые являются членами признанных стрелковых клубов, а все автоматическое оружие — музеям и коллекционерам. Правила ЕС по контролю над оружием не будут применяться по отношению к военным и добровольным силам — государства смогут сами устанавливать правила контроля над оружием этих сил. «Мы хотим гарантировать, чтобы без основания не пострадали граждане, соблюдающие законы о контроле над оружием, — спортсмены, охотники или добровольцы», — отметил председатель комитета Викки Форд (Европейские консерваторы и реформисты, Соединенное Королевство).

Поправки к правилам о контроле над оружием одобрили 27 членов Комитета Европарламента по внутреннему рынку и защите потребителей, не одобрили 10, воздержался 1. В сентябре комитет намерен предоставить мандат для согласования этих правил с Советом ЕС. Тогда их еще должен будут утвердить весь Европарламент.