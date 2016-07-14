Калуга, 14 июля, 2016, 12:05 — ИА Регнум.



Фото пресс-службы администрации Обнинска Круглый стол «Обнинск — центр ядерной медицины» транслировался на несколько регионов в режиме видеосвязи.

«Города и ядерные технологии» — под таким названием стартовал сегодня, 14 июля, в первом наукограде России Обнинске, Калужской области двухдневный международный форум, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По информации организаторов мероприятия, в рамках форума пройдут заседания круглых столов по темам: «Опыт работы по развитию атомградов и наукоградов», «О вопросах радиационной безопасности», «Обнинск — центр ядерной медицины», «Городская образовательная научная среда».

На пленарном заседании перед участниками форума выступит генеральный директор госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко.

В рамках форума состоится подписание соглашения о создании ядерного кластера Калужской области и подписание меморандума по созданию в городе Обнинске «Музея мировой атомной энергетики».

В этот же день, на Треугольной площади Обнинска будет торжественно открыт памятник первопроходцам атомной энергетики.