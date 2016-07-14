Рига, 14 июля, 2016, 11:51 — ИА Регнум. В своем большинстве латвийцы выбирают квартиры эконом-класса, конечная цена которых настолько минимализирована, что влияет на качество строительства. А такое жилье в небольших объемах строить в Латвии невыгодно, заявил владелец компании по недвижимости «Vestabalt» Алдис Плаудис, сообщает LETA.

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«Борясь за конечные затраты на квадратный метр, строители и девелоперы вынуждены экономить там, где экономить нельзя. Это простые материалы, некачественная отделка. Также не секрет, что в строительстве для получения более дешевого конечного продукта оптимизируются налоги», — сказал Алдис Плаудис.

Плаудис также считает, что строить квартиры по цене до 1200 евро за квадратный метр имеет смысл при больших объемах. «Девелопер должен купить кусок земли, заплатить архитектору, проектировщику, за прокладку коммуникаций, банковские проценты, комиссионные тем, кто будет квартиры продавать — со всеми этими расходами почти невозможно вписаться в цену продажи квартиры до 1200 евро за квадратный метр», — пояснил предприниматель.

Напомним, объемы строительства в 2015 году по сравнению с 2014 годом уменьшились на 1,2%, составив в фактических ценах 1,74 млрд евро. Так объемы строительства зданий упали на 7%, в том числе жилья — на 8,5%, а объемы строительства инженерных сооружений увеличились на 5,2%.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, объемы строительства в Латвии в 2016 году могут снизиться на 10−15%. Эксперты считают, что причина снижения объема строительства связана не только с тяжелой ситуацией в отрасли, но и с общим экономическим фоном, а также геополитической обстановкой.

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