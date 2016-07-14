Пекин, 14 июля, 2016, 11:46 — ИА Регнум. Согласно докладу, подготовленному экспертами Центра прогнозирования при Академии наук КНР, в ближайшее время Китай столкнется с последствиями неоправданного массового строительства морских портов.

klaushh Морской порт

«Центральные и местные власти должны обратить внимание на последствия избыточного строительства объектов транспортной инфраструктуры. 7 портов, расположенных в КНР, вошли в список 10 крупнейших грузовых терминалов в мире, при этом товарооборот Китая продолжает снижаться на фоне спада в мировой экономике. Проблему переизбытка портовых мощностей необходимо срочно решать на государственном уровне», — заявил глава Центра прогнозирования Ван Шоуян.

Профессор Транспортного университета Шанхая Чунь Цзяпин отметил, что 2016 г. может стать поворотным в истории развития морских контейнерных перевозок. По словам Чунь Цзяпина, «чиновники должны держать руки подальше от портов и позволить рынку делать свое дело», — пишет «Синьхуа».

«Чиновники слишком рассчитывали на «китайское экономическое чудо», строя чуть ли не в каждом прибрежном городе по крупному порту. Реалии изменились, товарооборот спал, порты начали простаивать», — сообщил эксперт.

Ряд китайских экспертов полагает, что снижение объемов морских грузовых перевозок напрямую связано с перестроением национальной модели экономики КНР и активным развитием железнодорожной инфраструктуры и экономической инициативы Нового шелкового пути.