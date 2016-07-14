Ростов-на-Дону, 14 июля, 2016, 11:43 — ИА Регнум. С инфраструктурой футбольного клуба «Ростов» в течение двух дней знакомились инспекторы УЕФА. Оперативная группа Союза европейских футбольных ассоциаций дала руководству жёлто-синих ряд рекомендаций для успешной подготовки к Лиге чемпионов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской команды 14 июля.

fc-rostov.ru База ФК «Ростов»

Группа УЕФА прибыла на Дон в составе Даниэля Коха, Стива Доусона и Кристана Хаслера. Помимо осмотра стадиона и базы «Ростова» были проведены встречи с руководством команды.

Отметим, что президентом ФК «Ростов» является первый заместитель губернатора Александр Гребенщиков, председателем совета директоров — заместитель министра по физической культуре и спорту области Петр Серов. Накануне стало известно, что пост гендиректора вместо Олега Лопатина занял Владимир Крупин.

Напомним, что это уже не первый визит комиссии УЕФА в Ростов-на-Дону. В конце мая инспекторы оценивали пригодность стадиона «Олимп-2» на проведение матчей Лиги чемпионов. Замечания у гостей были, но незначительные.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жеребьевка третьего квалификационного раунда самого престижного европейского клубного футбольного турнира состоится 15 июля. Дружина Курбана Бердыева из-за низкого рейтинга в так называемом Пути представителей лиг будет «несеяным» в третьем отборочном раунде. Среди возможных оппонентов «Ростова» — «Аякс» (Нидерланды), бельгийский «Андерлехт», турецкий «Фенербахче» и «Спарта» из Чехии. Матчи пройдут в конце июля.

Между тем ростовчане готовятся к новому сезону в Австрии. Сегодня им предстоит сыграть контрольный матч с чешским «Слованом», а 18 июля — с немецким «Хайденхаймом».

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