Москва, 14 июля, 2016, 11:43 — ИА Регнум. Более 300 деревьев были повалены на проезжую часть и внутридворовые территории Московского региона из-за дождя, града и порывистого ветра. Об этом, как передает газета «Коммерсантъ», сообщил источник в МЧС РФ. Кроме того, в результате разгула стихии в столичном регионе пострадали 7 человек.

Ольга Зенькович ИА REGNUM Поваленное ветром дерево

«В результате ударов молнии и падения деревьев пострадали 7 человек, в том числе 3 человека в Можайском районе Московской области и 4 человека в Москве», — сообщил источник в экстренных службах.

В МЧС добавили, что из-за неудовлетворительной работы ливневой канализации в Москве на 27 участках произошло подтопление проезжей части.

Отмечается, что стихия также вызвала сбой и в метро — из-за падения деревьев на контактную сеть на короткое время прерывалось движение между станциями «Багратионовская» и «Филевский парк» Филевской линии метро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гроза бушевала в Москве и окрестностях примерно с 22 часов до полуночи (13 июля). По данным специалистов метеослужбы, объем осадков составил до 40% месячной нормы.

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