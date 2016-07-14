Барнаул, 14 июля, 2016, 11:41 — ИА Регнум. В период летних школьных каникул барнаульские предприниматели, занятые в сфере дополнительного детского образования, досуга и развлечений, предложили разнообразные дополнительные услуги для детей, которые проводят каникулы в городе. Подробности сообщает управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Новые услуги для организации детского отдыха в Барнауле

Так, центр молодежного инновационного творчества, созданный на площадке Алтайского бизнес-инкубатора компанией «Интеркот», сейчас предлагает разнообразить летний отдых детей занятиями по робототехнике, моделированию, программированию. Кроме технического направления в центре проводятся занятия с детьми по изготовлению кукол, лоскутному шитью, основам кройки и шитья, дизайну и изготовлению аксессуаров из искусственной замши, рисованию и другим занятиям. В ходе пресс-тура руководитель ООО «Интеркот» Сергей Умбетов рассказал журналистам, что занятия с детьми занимают приоритетное направление в деятельности компании.

Причем благодаря государственной бюджетной поддержке, полученной в 2015 году, компания может позволить себе проводить часть занятий на бесплатной основе. Сейчас работают, так называемые, летние площадки, а с началом школьных занятий — откроются группы продленного дня.

Глава предприятия рассказал также, что интерес у детей к конструированию и моделированию, сошедший на нет в прошлые годы, в настоящее время заметно вырос. На занятия приходят не только мальчики, но и девчонки, предпочитая роботостроение вышиванию или шитью.

Недавно созданная барнаульская сеть современных аква-клубов «Акварики» позиционирует на рынке города новую услугу семейного отдыха в бассейне. Его можно совмещать с детскими занятиями по плаванию. Сегодня в городе работают два филиала и 4 бассейна. Бассейны разной направленности, каждый выполняет отдельную функцию обучения, тем самым сеть филиалов дает возможность детям развивать навыки плавания внутри клуба. Аква-занятия также организованы для детей с диагнозом ДЦП, их проводит тренер с медицинским образованием.

Инициатором и идейным вдохновителем проекта стала молодая предпринимательница Алена Бушковская. Став мамой, Алена еще больше прониклась идеей организации семейного оздоровительного аква-клуба.

В 2015 году данный проект был поддержан средствами гранта на создание собственного дела в размере 500 тысяч рублей в рамках реализации региональной программы «Государственная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» на 2014−2020 годы. В настоящее время в бассейне занимаются более 200 взрослых и детей старше 8 лет ежемесячно.

Попасть в сказку и стать ее героем предлагает детям компания «Алтайская резиденция Деда Мороза», реализовавшая проект интерактивного музея — театра «Дом Сказок» на площадке парка «Лесная сказка». Руководитель компании Олеся Лободина рассказала, что проект запущен в январе 2016 года и за 6 месяцев проведено 145 разноформатных мероприятий. Сказочный музей, где в летнее отсутствие Деда Мороза его замещает бабушка Ягуся, знакомящая детей с народным фольклором, героями русских сказок, уже стал достопримечательностью города, сюда едут гости со всей России. Компания сотрудничает с детскими садами, школами, общественными организациями, организует праздники детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, посещая детские дома и больницы.

В прошлом году «Алтайская резиденция Деда Мороза» получила сертификат социального предприятия России, подтвердив социальную значимость своей деятельности.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ежегодно на рынке детских товаров и услуг появляются новые компании с актуальными предложениями для детей и подростков. Активизации предпринимательской деятельности в этой области в значительной мере способствуют адресные меры поддержки в рамках действующей в регионе программы «Развитие индустрии детских товаров в Алтайском крае», цель которой — создание конкурентоспособной индустрии товаров и услуг для детей.

В 2015 году государственную финансовую поддержку в виде грантов, субсидий и микрозаймов получили 35 компаний, работающих в сфере производства детских товаров и предоставления услуг для детей. На развитие индустрии детских товаров и услуг края в прошлом году из краевого и федерального бюджетов направлено 311 млн рублей.