Москва, 14 июля, 2016, 11:35 — ИА Регнум. Более 250 обращений поступило в Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) Главного управления МЧС России по Москве в связи с ливнем и грозой в ночь с 13 на 14 июля 2016 года, сообщает пресс-служба ведомства.

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«В связи с прохождением грозового фронта поступило 252 обращения граждан. На 69 заявок, имеющих угрозу жизни и здоровью людей, выезжали пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС Росии по Москве, оставшиеся 183 заявки были переданы в ЕДДС административных округов для принятия мер по устранению», — заявили в МЧС.

В ведомстве уточнили, что от столичного главка МЧС для ликвидации последствий грозы привлекались 162 человека и 49 единиц техники.

«Силами поисково-спасательных формирований проводилось патрулирование 83 магистралей на территории Москвы для выявления и ликвидации последствий неблагоприятных погодных явлений. Спасателями ликвидировано 168 последствий падения деревьев, семь разрушений кровли и одно подтопление», — уточнили в пресс-службе.

Напомним, как сообщало ранее ИА REGNUM, вечером 13 июля 2016 года на Москву и Подмосковье обрушился сильный ливень с грозой, в результате которого пострадали 7 человек, были повалены около 300 деревьев, повреждены более 20 автомобилей.

В регионе выпало около 30% месячной нормы осадков.