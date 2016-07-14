Петропавловск-Камчатский, 14 июля, 2016, 11:33 — ИА Регнум. Авиаперелёты с Камчатки в Москву практически недоступны, да и неудобны жителям полуострова. Билеты предлагают с несколькими пересадками и по очень высоким ценам, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

AlexandrVe Самолет

«Только бизнес-класс» — отвечают в авиакассах Камчатки на вопрос, можно ли в ближайшие дни улететь в Москву. Фактически, например, на 15 июля билетов на прямые рейсы «Аэрофлота» и «России» до столицы нет. Можно добраться с пересадками, купив билет почти за 42 тыс. рублей. Этот самолет полетит с полуострова с технической посадкой в Хабаровске, а потом будет пересадка в Новосибирске на более чем 11 часов. В итоге пассажир проведет в полете более суток.

Через неделю — 22 июля, улететь с Камчатки в Москву более реально, но только для обеспеченных людей. На прямые рейсы у «Аэрофлота» остались билеты только в бизнес-класс за 72−90 тыс. рублей. Есть дешевле — от 41,5 до 46,6 тыс. рублей, но здесь опять же пересадки и очень длинный путь. Тем, кто планирует улететь через месяц, надо поторопиться, чтобы купить билеты по реальной цене — пока их продают на прямые рейсы «России» на 15 августа за 24,6 тыс. рублей, на «Аэрофлоте» можно улететь, заплатив 51,6 тыс. рублей.

Причем летом на Камчатку всегда летает больше самолетов, чем в осенне-зимний сезон. Это и два больших лайнера из Москвы, которые ежедневно привозят более 400 пассажиров, а также несколько бортов из Хабаровска и Владивостока. Такое количество затрудняет работу местного аэропорта, так как старое здание аэровокзала не рассчитано на огромное количество людей.

Совсем недавно здесь для удобства пассажира открыли новый временный павильон выдачи багажа, который занимает помещение в 700 кв. метров и может обслуживать до 400 человек в час. Старое же помещение в 150 кв. метров не вмещало в себя даже пассажиров одного самолета, не говоря уже о ситуации, когда несколько лайнеров прилетают друг за другом. Тогда людям больше часа приходилось стоять на улице. Новый павильон возвели по распоряжению губернатора Владимира Илюхина и потратили на это больше 50 млн рублей.

При этом он временный, так как власти Камчатки надеются уже в ближайшем будущем начать строительство нового здания аэровокзала. Проект оценен в 3 млрд рублей и если чиновникам удастся найти инвесторов, как они на то и надеются, то работы могут начаться уже до конца этого года.