Ярославль, 14 июля, 2016, 11:31 — ИА Регнум. В Ярославской области построен и уже полностью готов к эксплуатации Центр трансферта фармацевтических технологий ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. В ближайшее время Центр должен стать важнейшим элементом фармацевтической отрасли региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

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Проект реализуется в индустриальном парке «Новоселки». Новое здание центра трансферта технологий полностью оснащено необходимым оборудованием. Здесь производители лекарственных препаратов смогут проводить полный цикл исследований и разработок, воплощать идеи в реальное коммерческое производство. Центр располагает современным виварием для доклинических испытаний, лабораториями контроля качества продукции.

Также Центр станет научной базой для студентов и аспирантов — фармацевтические исследования в Ярославском педагогическом университете ведет коллектив молодых ученых, состоящих из 50 специалистов. Группа была сформирована под руководством доктора химических наук, профессора Михаила Дорогова, ушедшего из жизни в 2016 году. Его имя руководство ЯГПУ намерено присвоить новому Центру.

«Мы сделали еще один шаг к развитию нашего фармацевтического кластера, который является значимой составляющей экономики региона и вносит серьезный вклад в импортозамещение», — отметил в ходе визита в Центр губернатор Ярославской области Сергей Ястребов.