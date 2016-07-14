Калуга, 14 июля, 2016, 11:21 — ИА Регнум. Порядка 4,4% составило снижение цен на недвижимость на рынке вторичного жилья в Калужской области по сравнению с первым кварталом 2016 года, сообщает 15 июль корреспондент ИА REGNUM, по данным портала по поиску недвижимости Domofond.ru

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Один квадратный метр вторичного жилья в калужском регионе стоит в среднем 61 607 рублей. Кстати, столько же просят за жилье в Мордовии и в Ямало-Ненецком автономном округе.

Между тем, лидирует по падению цен на недвижимость Крым, где жилье подешевело на 5,6%, и стоимость квадратного метра составляет 84 917 рублей. В целом по стране цены на жилье упали на 3,7%. Впрочем, в Чеченской республике цены на недвижимость поднялись на 2% и в регионе один квадратный метр жилья стоит в пределах 39 700 рублей.