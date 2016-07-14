Москва, 14 июля, 2016, 11:17 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека опубликовала Памятку для населения по профилактике перегрева во время аномальной жары, сообщили Роспотребнадзор.

Ван Гог. Солнечный день

В ряде регионов России установилась аномально жаркая погода, при которой температура воздуха превышает средние многолетние значения для данного периода года. Повышенная температура, как на открытой местности, так и в помещениях может негативно отражаться на состоянии здоровья людей, в первую очередь пожилых и детей.

Негативное воздействие жары может приводить к обострению хронических заболеваний, а в ряде случаев к перегреву организма и резкому ухудшению здоровья. Поэтому во избежание указанных последствий ведомство рекомендует соблюдать ряд простых, но эффективных профилактических мер.

Роспотребнадзор предложил перечень рекомендаций, в том числе для всего населения, для детей в период летнего отдыха и лиц, работающих в условиях высокой температуры.

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Как сообщало ИА REGNUM, Роструд также дал рекомендации работодателям о создании соответствующих условий труда на рабочих местах во время аномальной жары.

Юлия Осинцева Как нужно одеваться в жару?