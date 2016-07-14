Екатеринбург, 14 июля, 2016, 11:14 — ИА Регнум. Страной-партнёром выставки «Иннопром-2017» станет Япония. Сегодня, 14 июля, в Екатеринбурге был подписан меморандум о намерениях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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С российской стороны документ подписали заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Георгий Каламанов и президент группы компаний FORMIKA Максим Зверков. С японской стороны подписи поставили Ёити Кобаяси, вице-президент Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО), а также Тацухиро Синдо — исполнительный вице-президент Японской организации по развитию внешней торговли (ДЖЕТРО).

О том, что Япония станет страной-партнёром, 12 июля заявили министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки. Отметим, в 2016 году партнёром выставки является Индия, а в 2015 году страной-партнёром «Иннопрома» был Китай.