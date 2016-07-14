Ростов-на-Дону, 14 июля, 2016, 11:13 — ИА Регнум. Аграрии Ростовской области не сбавляют темп работы. Площадь обмолоченных хлебов уже превышает 900 млн гектаров, хлеборобы собрали уже почти 3,5 млн тонн зерна. Средняя урожайность по региону составляет почти 37,3 ц/га, сообщили ИА REGNUM в донском Минсельхозпроде 14 июля.

donland.ru Пшеница

Земледельцы собрали около 3 млн тонн озимой пшеницы, почти 140 тыс. тонн озимого и 130 тыс. тонн ярового ячменя, 150 тыс. тонн зернобобовых культур. И по площади, и по валовому сбору в лидерах механизаторы Сальского и Зимовниковского районов. Стараются не отставать труженики села Зимовниковского, Неклиновского и Зерноградского районов.

Напомним, что жатву хлебов донские земледельцы планируют завершить к концу июля. Всего аграриям предстоит убрать более 3 млн гектаров нового урожая. Прогноз в нынешнем году достаточно оптимистичный — 10 млн тонн зерна. Но результат будет только после того, как бережно собранный комбайнёрами каравай отправится в закрома.

Читайте также: Донской каравай-2016: хлеборобы намолотили первый миллион тонн зерна

Хлеборобы Дона намолотили более 2 млн тонн зерна и трудятся круглосуточно

Как ранее сообщало ИА REGNUM, весной этого года ливни, прошедшие в регионе, всё-таки побили урожай. Пострадало от непогоды около 200 тыс. гектаров хлеба.