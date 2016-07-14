Канберра, 5 мая, 2024, 11:32 — ИА Регнум. Сотрудники полиции в Австралии застрелили напавшего с ножом на мужчину 16-летнего подростка. Об этом 5 мая сообщило издание West Australian со ссылкой на очевидца.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, подросток и мужчина вышли из спортивного зала, после чего поссорились, и произошла поножовщина.

Прибывшие на место нападения полицейские увидели нож в руках у подростка, и двое из них применили безрезультатно электрошокер, после чего третий силовик выстрелил.

Затем раненому подростку оказали первую помощь, однако спасти его жизнь не удалось. Правоохранители также обнаружили мужчину с колото-резаным ранением спины, пострадавшего госпитализировали.

В полиции заявили, что у погибшего подростка были проблемы с психическим здоровьем, а премьер-министр штата Западная Австралия Роджер Кук отметил, что имеются признаки того, что застреленный попал под влияние радикалов в интернете.

«Но я хочу заверить сообщество, что на данном этапе вероятно, что он действовал единолично и в одиночку», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 30 апреля мужчина с мечом напал на прохожих в северо-восточной части Лондона. Правоохранители обезвредили нападавшего с помощью электрошокера.

Ранее в этот же день в Подмосковье мужчину несколько раз ударили ножом в ходе конфликта из-за шаурмы в районе станции МЦД «Нахабино». Злоумышленник попытался отнять еду и нанёс мужчине в ходе драки несколько ударов ножом, после чего скрылся.

В Австралии мужчина с ножом 13 апреля напал на посетителей торгового центра в Сиднее. В результате нападения шесть человек, включая ребёнка, погибли. Ещё восемь человек пострадали.