Самара, 14 июля, 2016, 11:08 — ИА Регнум. На федеральном уровне принято решение не менять на самарского подрядчика Производственно-строительное объединение (ПСО) «Казань», уже выполнившее строительные работы стадиона к чемпионату мира по футболу — 2018 на 40%. Проектная документация передается Минспорта РФ и будет упрощена в возможных пределах. Об этом заявил во время своего визита в Самару 13 июля первый зампредседателя правительства РФ Игорь Шувалов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Бурлаков Игорь Шувалов оценил ход строительства стадиона «Самара Арена»

Игорь Шувалов подробно ознакомился с ходом строительства 45-тысячной «Самара-Арены», затем провел совещание в почти готовом помещении будущей VIP-ложи стадиона по подготовке региона к проведению ЧМ-2018. Первый зампред правительства РФ напомнил, что компания из Татарстана, возводившая объект, настаивала на увеличении сметной стоимости. В то время как Минстрой и Минфин с этим не согласились. «И нам сегодня необходимо определиться, насколько мы можем себе позволить обеспечить дополнительным финансированием этот объект и как дальше поступить с упрощением проектной документации», — сказал он.

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По словам Шувалова, при строительстве стадиона в Калининграде было принято решение передать техническую документацию в Минспорта РФ, и с этого момента правительство РФ начинает нести ответственность и за проектные работы, и за обеспечение завершения строительства. «Я думаю, нам стоит таким примером воспользоваться и здесь. Нам нужен результат. Необходимо нагнать упущенные сроки и ввести объект в эксплуатацию вовремя. Чемпионат для нас крайне важен, не менее важно наследие, которое останется жителям Самарской области», — резюмировал федеральный чиновник.

«В чем проблема: когда правительством РФ принималось решение о проектных работах, мы пришли к выводу, что целесообразно, чтобы проекты были заказаны областными администрациями, — пояснил он позицию Кремля. — Мы тогда были уверены, что это правильно, поскольку губернатор лучше знает, чем федеральные чиновники, какой стадион должен быть в столице своего региона. Это было бы правильно и по сей день, если бы мы не переживали сложные экономические обстоятельства. Мы сейчас должны экономить каждую копейку, и в этих условиях необходимо достроить стадион, ввести в эксплуатацию, чтобы он достойно принял чемпионат мира».

Игорь Шувалов также отметил, что по изначальной проектной документации «Самара-Арены» возник спор с генподрядчиком, который документально доказывал, что не вписывается в первоначальную стоимость контракта, и отстаивал повышение сметной стоимости объекта. По словам вице-премьера, в поиске компромисса принимали участие самарский губернатор Николай Меркушкин, федеральное Министерство спорта, и сам Шувалов.

Подводя итоги совещания, Игорь Шувалов констатировал, что генподрядчик берет на себя обязательства ускорить сейчас работы на объекте, выставить больше техники и людей и нагнать все сроки к ноябрю 2016 года. «Таким образом, стройка войдет в то русло, в каком она и начиналась. А когда она начиналась, это была лучшая стройка из всех стадионов, строился объект быстрее всех, культура производства и строительства была лучше всех. В настоящий момент все споры закончены, нынешняя сумма строительства сопоставима с другими регионами. Упрощение проекта стадиона не скажется на его функциональности», — сказал он, добавив, что передача всей проектной документации по стадиону — системное решение и касается всех городов — организаторов чемпионата мира по футболу.

«Теперь вся работа будет вестись централизованно, это обязательство перед президентом. Главная задача — достойно провести чемпионат мира. Все дополнительно заложенные возможности объектов будем делать чуть позже. Все вопросы по строительству стадиона в Самаре решены», — подчеркнул Шувалов.

«Мало что изменится, потому что основная конструкция стадиона уже практически готова, — высказал свое мнение губернатор Николай Меркушкин. — Часть зданий, которые должны построить стационарно, например, по подаче электроэнергии, будут блочные. Блочные варианты дешевле, чем капитальные сооружения. И за счет этого определенная сумма будет сэкономлена. Для нас это даже лучше — после чемпионата мира часть этих сооружений будет отсюда «выводиться». Но могу твердо сказать, мы совместно сделаем все, чтобы стадион был качественно подготовлен к чемпионату мира».

В рамках визита в Самарскую область вице-премьер председателя правительства РФ осмотрел новый терминал международного аэропорта «Курумоч» и ознакомился с логистическими возможностями транспортного узла. Генеральный директор АО УК «Аэропорты России» Евгений Чудновский доложил о готовности всех аэропортов, входящих в группу в городах — организаторах ЧМ-2018.

«Аэропорт очень простой и функциональный. Мне очень понравился, во всех европейских городах можно встретить такие аэропорты, — похвалил «Курумоч» Шувалов. — Это аэропорт высоких стандартов. И мы понимаем, если будет построена железнодорожная инфраструктура, это будет удобно не только для проведения чемпионата мира по футболу, но и станет огромным наследием для Самары и Тольятти».

«Все мероприятия по программе подготовки к ЧМ-2018 выполняются неплохо: некоторые с опережением графика и сроков, по некоторым есть отставание, — оценил Шувалов Самарскую область — Гостиничный фонд в хорошем состоянии, мы видели, как строятся дороги и развязки. Совсем недавно в Самаре работала инспекция ФИФА. Нам указали, что надо заниматься благоустройством города, дорожной сетью и обустройством фасадов по протокольным маршрутам».

Он также выразил уверенность, что вся подготовительная работа будет проведена на должном уровне, и жители города получат совершенно новый облик Самары. «Мы заинтересованы в том, чтобы город получил обновление, совершенно другую городскую среду. Для этого будем проводить совместную работу федерального и областного правительства», — добавил Игорь Шувалов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 мая текущего года самарские власти оказались в очередном эпицентре скандала, связанного с фальсификацией документов на строительство стадиона «Самара-Арена» к чемпионату мира 2018 года. По данным Минспорта РФ, максимальная сумма финансирования работ из федерального бюджета составила 17,8 млрд рублей при первоначальной цене 13,2 млрд. Депутат Госдумы Александр Хинштейн утверждает, что фактическая стоимость стадиона составляет от 22 до 23 млрд рублей.

На этом фоне разгорелась другая скандальная история со сменой подрядчика строительства «Самара-Арены» — ПСО «Казань» — при готовности объекта на сегодняшний день в объеме 40%.

24 мая появилась информация о том, что стоимость стадиона по новому проекту, одобренному Главгосэкспертизой, составляет все-таки 17,3 млрд рублей. Об этом заявил вице-губернатор — министр строительства Самарской области Алексей Гришин. «И снова — обман. Из полученных мной документов видно, что стоимость стадиона превысит 20 млрд рублей», — возразил в Твиттер депутат Госдумы и советник секретаря Генсовета «Единой России» Сергея Неверова Александр Хинштейн.

В своем интервью Business FM Хинштейн называет конкретные цифры: «Проблема заключается в том, что спроектированный на сегодняшний день стадион чемпионата мира по футболу в Самаре превышает установленные пределы, определенные поручением президента. Максимальная сумма, которую после всех дополнительных выделений из федерального бюджета сегодня подтвердило Министерство спорта, составляет менее 18 млрд рублей, если быть точнее, то 17,8. А проведенная повторная экспертиза по сделанному проекту показала, что фактическая стоимость стадиона составляет от 22 до 23 млрд рублей».

«Это произошло в силу того, что в проект было заложено большое число избыточных решений, — отметил депутат Хинштейн. — В результате объем площади объекта, строительных работ, строительных материалов превышает установленный лимит на сумму от 4 до 5 млрд рублей. В этой ситуации подрядчик ПСО «Казань» совершенно справедливо считает себя обманутым, потому что этих денег никто не закладывал, и федеральный бюджет эти деньги, очевидно, тоже выделять не будет, что было определено на прошедшей перед майскими праздниками рабочей группе у Игоря Шувалова».

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