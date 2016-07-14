Владимир, 14 июля, 2016, 11:03 — ИА Регнум. Владимирский перевозчик ООО «АПТ-траст», обслуживающий маршруты «2ст» и «8ст», заявил о прекращении своей работы из-за повышения штрафов за выход на линию без карты маршрута. Об этом сообщает «Зебра ТВ» со ссылкой на гендиректора компании Ирину Михееву.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Грузовая машина

По данным издания, у перевозчика нет договора с администрацией Владимира, из-за чего после повышения штрафов за выход на линию без маршрутной карты им придется платить по 300 тысяч рублей за каждое нарушение. Закон о повышении штрафов вступает в силу 15 июля, поэтому последняя маршрутка проедет по маршрутам «2ст» и «8ст» вечером 14 июля.

«Мы обращались в администрацию города Владимира, в комиссию по перевозке пассажиров, в департамент транспорта, в администрацию Владимирской области. То есть все необходимые ступеньки, все возможные способы легализации, чтобы на законных основаниях продолжить работу в городе и не губить наше транспортное предприятие, я предприняла», — цитирует издание главу компании.

Кроме того, Ирина Михеева заявила, что компания подвергается постоянным проверкам со стороны контролирующих органов, при этом серьезных нареканий ни к работе компании, ни к автомобилям у них не бывает.

ИА REGNUM напоминает, что во Владимире только утих скандал с перераспределением городских маршрутов общественного транспорта. Так, в конце 2015 года из-за конкурсов большей части маршрутов лишилась компания «БигАвтоТранс», большинство из лотов выиграла компания «АДМ», которая связана с действующим депутатом заксобрания. Официальной причиной их побед было наличие «Волгобасов», работающих на газомоторном топливе. При этом сами автобусы постоянно вызывают нарекания со стороны владимирцев.

В начале июля 2016 года владелец «БигАвтоТранса» Автандил Биганов покончил с собой. Наблюдатели отмечают, что это может быть связано с тем, что дела в его компании ухудшились после передела рынка общественных перевозок. В интернете появилась петиция, авторы которой требуют отставки губернатора Светланы Орловой в связи со смертью предпринимателя.