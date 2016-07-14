Ярославль, 14 июля, 2016, 10:57 — ИА Регнум. С начала года на ярославских предприятиях произошло 239 несчастных случаев, в результате которых 4 человека погибли, 35 получили тяжелые травмы, 200 работников отделались легкими повреждениями. При этом страховые выплаты получат 213 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославском фонде социального страхования.

Самыми распространенными производственными травмами, по статистике фонда, являются повреждения опорно-двигательного аппарата — они зафиксированы в 130 случаях, на втором месте повреждения кожи и мягких тканей — 47 случаев, также распространены черепно-мозговые травмы — 27 случаев.

Всего в Ярославской области страховые выплаты пострадавшим при исполнении служебных обязанностей и тем, кто приобрел профзаболевания, получают около 5,5 тысячи человек. В прошлом году таковых было на 201 человека больше, констатируют в Ярославском фонде социального страхования. При этом средняя ежемесячная страховая выплата выросла на 8% и составляет сегодня 6,62 тыс. рублей. Назначается она в зависимости от степени утраты трудоспособности и может достигать порядка 70 тысяч рублей.

«Обращаем внимание граждан и работодателей на то, что если работник не трудоустроен официально либо не был оформлен акт о несчастном случае на производстве в соответствии с законодательством, то пострадавший теряет возможность получения страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, что существенно влияет на материальное положение пострадавшего работника при потере трудоспособности», — отметили в Ярославском фонде социального страхования.