Кемерово, 14 июля, 2016, 10:53 — ИА Регнум. В Кузбассе спасатели МЧС России выехали для ликвидации последствий обрушения перекрытий в здании, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Jan-Mallander Обвалившаяся крыша

В Кемерово произошло обрушение перекрытия кровли и перекрытия второго этажа в здании на проспекте Кузнецкий. Сообщение об этом поступило в оперативную службу МЧС России по Кемеровской области сегодня днем.

На место происшествия выехали оперативные группы МЧС и отряд спасателей. Уточняется вся необходимая информация.

Пока информация о масштабе обрушения и пострадавших отсутствует.

Как уточняет «Газета Кемерова», крыша обрушилась в кемеровском торговом центре «Славянский», в левой части здания и провалилась на второй этаж. Из-за чрезвычайной ситуации движение по Кузнецкому проспекту в сторону Южного полностью перекрыли.