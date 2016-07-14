Мурманск, 14 июля, 2016, 10:51 — ИА Регнум. Почти 77 миллионов рублей заплатили мурманские власти за возведение неработающей котельной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Мурманской области.

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«По данному факту возбуждено уголовное дело, — отметили в ведомстве. — По итогам торгов администрацией г.п. Зеленоборский с ООО «ЛидерСтройТранс» заключён муниципальный контракт на выполнение работ по строительству угольной котельной на сумму почти 77 млн рублей, контрактом предусмотрены сроки выполнения работ — до 30 июня 2014 года».

Согласно актам приёмки выполненных работ и платёжным поручениям, подрядчику из бюджета перечислено более 61 млн рублей, что составляет 91,49% от цены контракта, подчеркнули в прокуратуре.

«Вместе с тем оплата по контракту произведена незаконно, так как уведомление о завершении строительства объекта в администрацию г.п. Зеленоборский не поступало, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не подписано, — разъяснили в ведомстве. — Более того, до настоящего времени контракт не исполнен, котельная в эксплуатацию не введена, строительство на объекте не ведётся».

Напомним, ещё весной прошлого года первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин давал местным властям поручение обеспечить завершение работ по строительству котельной и вводу её в эксплуатацию до начала отопительного периода 2015/2016 годов. Однако объект так и не запустили, по информации ИА REGNUM, новая блочно-модульная угольная котельная в Зеленоборском начнёт свою работу 1 сентября текущего года.

Отметим, котельная построена в рамках реконструкции системы централизованного теплоснабжения в городском поселении. Как ранее заявили в областном правительстве, работы по возведению объекта завершены, а причина переноса сроков запуска заключается в невозможности завершить пусконаладочные работы из-за недостатка финансовых средств.